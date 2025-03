L’Isis Deganutti di Udine compie 50 anni: le celebrazioni

L’Isis Cecilia Deganutti di Udine si prepara a festeggiare il mezzo secolo di vita.

Mezzo secolo di vita, storia e tradizione: un traguardo importante quello tagliato dall’I.S.I.S. Cecilia Deganutti di Udine che si prepara a celebrare in grande il doppio anniversario della nascita della scuola e della sua intitolazione alla crocerossina e partigiana udinese. L’appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Udine, è per venerdì 4 aprile 2025, alle ore 18:00, al Teatro Palamostre di Udine con una serata evento su invito per tracciare passato, presente e futuro dell’Istituto.

Nato nell’ottobre 1974, come Istituto Tecnico Commerciale con i due diversi indirizzi di Ragionieri e Periti aziendali Corrispondenti in lingue estere, sin dalla sua fondazione, il Deganutti ha sempre saputo evolversi, al passo con le riforme ministeriali succedutesi nei decenni e pronto a rispondere alle esigenze del territorio, con uno sguardo alla realtà ma anche con uno spirito “visionario” che ha portato la sua offerta formativa ad essere ampia, eterogenea, competitiva e in qualche caso addirittura unica nella Provincia e nella Regione.

Oltre a un immancabile momento di ricordo del Deganutti che fu, con la presenza sul palco di ex Dirigenti, Docenti e studenti della scuola, la serata sarà una vetrina per l’attuale situazione. “Per il prossimo anno scolastico, ad esempio – spiega il Dirigente Scolastico Professoressa Maria Rosa Castellano, oltre ai classici indirizzi di studio dell’Istituto Tecnico del settore economico con le articolazioni Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali, il Deganutti continuerà a offrire due curvature per rispondere al meglio alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro: il Digital Marketing all’ interno dell’articolazione AFM, già attiva con successo da alcuni anni ormai e il Mobile Programming che attende di essere operativa all’interno dell’articolazione SIA”. A ciò si aggiunge la Filiera tecnologico-professionale (il cosiddetto 4+2), che prevede il RIM quadriennale, e che attende di essere attivato.

“Non possiamo dimenticare anche il corso IdA (Istruzione degli Adulti – corso serale) e la sua offerta formativa ampia e particolareggiata che incrocia la necessità della formazione permanente come previsto dall’UE, con la richiesta del tessuto produttivo locale di professionalità sempre più specifiche”, prosegue la professoressa Castellano.

Nell’Istituto, unitamente all’Indirizzo Tecnico, è attivo anche l’Istituto Professionale Servizi Commerciali Promozione Commerciale e Pubblicitaria, i cui studenti della classe terza “si sono impegnati in questi mesi in maniera attiva e proficua e, guidati dai docenti di grafica e del relativo laboratorio, hanno realizzato diversi prodotti – locandine, video e altro materiale grafico essenziale per la buona riuscita della serata del 4 aprile 2025”, aggiunge il Dirigente scolastico.

La serata e le celebrazioni dei 50 anni.

La serata prevede un immancabile momento di ricordo della storia dell’Istituto, dando voce sul palco a ex Dirigenti, Docenti e studenti della scuola. Uno di loro, particolarmente noto, sarà presente a distanza con un video messaggio a sorpresa. Non mancheranno neppure i momenti dedicati agli attuali protagonisti: gli studenti che rendono viva oggi la scuola, sul palco con i gruppi teatrali e sportivi.

Parte della serata sarà dedicata anche al ricordo della figura di Cecilia Deganutti, con uno dei passi del libro scritto dal nipote Marco Verità, letto con la voce prestata da un ex studente ora attore. Sul palco interverranno anche rappresentanti della Croce Rossa e delle associazioni partigiani ANPI e APO.

Le celebrazioni proseguiranno e si concluderanno il mattino successivo, nell’Aula Magna dell’Istituto, con un momento dedicato agli studenti delle classi quinte, futuri maturandi, proprio sulla figura di Cecilia Deganutti.

“Voglio rivolgere un grande ringraziamento – chiosa il Dirigente Castellano – a tutte le Istituzioni, Associazioni, alle attività economiche e alle persone fisiche, genitori di nostri studenti ed ex studenti, che hanno contributo alla realizzazione della serata con le loro donazioni”.