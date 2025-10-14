Dall’hotel della nazionale israeliana alle strade: massima sicurezza a Udine

Decine di mezzi di polizia e carabinieri, tra auto e furgoni, cecchini sui tetti: uno scenario che potrebbe sembrare tratto da un film d’azione è invece la realtà di questa giornata a Udine, in vista della partita Italia – Israele e del corteo pro Palestina.

Le forze dell’ordine presidiano l’area intorno all’Hotel Friuli, in viale del Ledra, dove soggiorna la nazionale israeliana, per garantire l’attuazione delle misure di sicurezza. Attorno, regna un silenzio surreale. Pochi curiosi si avvicinano: qualcuno riprende la scena con il telefonino, altri attraversano la zona a passo svelto, con il desiderio di tornare a casa.

Dai tetti dell’hotel, i tiratori scelti sorvegliano la zona; a terra, gli agenti bloccano gli accessi ai non autorizzati, proprio accanto al parco Moretti, che nella quotidianità accoglie famiglie e bambini.

Le pattuglie si muovono scrutando ogni movimento. In quell’atmosfera tesa, anche un lieve rumore si amplifica, e Udine sembra trattenere il respiro in una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria dei cittadini.