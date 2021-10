L’incendio nell’appartamento di via Tolmezzo a Udine.

Paura nel primo pomeriggio per un incendio a Udine. In via Tolmezzo, in prossimità del centro cittadino, è scoppiato un rogo in un’abitazione.

L’esatta dinamica è ancora in via di accertamento, ma pare che la causa scatenante sarebbe una pentola lasciata sul fuoco da un’anziana padrona di casa che, mentre cucinava, si sarebbe assopita sul divano. Sono stati i vicini, dopo aver notato il fumo uscire dalle finestre, a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Udine. In via Tolmezzo sono arrivati anche un’ambulanza, che ha soccorso l’anziana anche con l’ausilio delle bombole a ossigeno, e i carabinieri del capoluogo friulano. Tanto spavento per la donna ma, per fortuna, nessuna conseguenza di rilievo.

(Visited 396 times, 396 visits today)