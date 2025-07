Estate fresca: Pordenone crea un’oasi contro il caldo dove ospitare anziani e fragili

A Pordenone un progetto che aiuta gli anziani contro il caldo.

Un’estate più fresca e più solidale a Pordenone: l’amministrazione comunale ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa sperimentale pensata per offrire sollievo alle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui gli anziani, contro il caldo dei mesi estivi. Si chiama Estate Fresca 2025, ed è un progetto che punta a contrastare gli effetti delle ondate di calore, offrendo refrigerio e socialità.

A presentare la novità è l’assessore alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci, che ha evidenziato la tempestività dell’iniziativa: “Abbiamo attivato questo progetto in modo rapido, rispondendo a un’emergenza climatica sempre più presente, integrandolo a una rete di interventi già esistente. Grazie alla disponibilità della Fiera di Pordenone e del suo Presidente Renato Pujatti, possiamo offrire uno spazio sicuro e accogliente a chi soffre maggiormente le alte temperature”.

Le attività si svolgeranno negli spazi della Fiera: la Sala Zuliani, dove sarà possibile guardare film o programmi TV, e la Sala Inferiore, dedicata a giochi di carte e momenti di socializzazione. “Non solo refrigerio – spiega Cucci – ma anche relazioni e benessere emotivo”.

Fondamentale, poi, il contributo della mobilità: grazie alla collaborazione con il Presidente di ATAP, Narciso Gaspardo, saranno attivate quattro corse giornaliere, due di andata e due di ritorno, con partenza da Viale Grigoletti (zona collegio Don Bosco), fermata in Piazza XX Settembre e arrivo alla Fiera. “Stiamo valutando partenze alle 9:00 e alle 14:00, con ritorni alle 11:30 e alle 17:00”, spiega l’assessore.

Il sindaco Alessandro Basso ha espresso pieno sostegno all’iniziativa: “È un progetto che dà concretezza ai temi su cui ci siamo spesi in campagna elettorale: anziani, terza età e invecchiamento attivo. L’estate, spesso sinonimo di solitudine per molti, può invece trasformarsi in un’occasione di incontro e benessere. Ringrazio i Presidenti Pujatti e Gaspardo per il loro prezioso supporto”.