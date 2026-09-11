Una vita dedicata alla fisica e all’insegnamento: premiata una docente dell’UniUd

Per oltre 30 anni ha insegnato all’Università di Udine, formando generazioni di docenti e ricercatori e lavorando per rafforzare il rapporto tra scuola e università. Ora per Marisa Michelini arriva un nuovo importante riconoscimento: la Società italiana di fisica le ha assegnato il premio per la Didattica della fisica 2026.

Il riconoscimento

Il premio è stato conferito a Michelini per il suo contributo alla ricerca nell’ambito della didattica della fisica, alla formazione di insegnanti e ricercatori e alla costruzione di reti di ricerca internazionali e collaborazioni tra scuola e università. Il riconoscimento è stato consegnato dalla presidente della Società italiana di fisica, Angela Bracco, durante il Congresso dei fisici italiani.

“È stata una grande emozione ricevere questo riconoscimento al Congresso dei fisici italiani – spiega la professoressa Michelini –. Esso è stato reso ancor più grande dalla rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, che in apertura al congresso ha voluto ricordare il mio contributo per la didattica alla Conferenza dei rettori delle università italiane”.

Oltre trent’anni all’Università di Udine

Il percorso di Michelini è strettamente legato all’Università di Udine, dove per oltre trent’anni è stata professoressa di didattica e storia della fisica.

Dal 1994 al 2022 è stata delegata dell’Ateneo in diversi ambiti, dalla didattica all’orientamento. Ha contribuito alla fondazione del Centro orientamento e tutorato, del Centro interdipartimentale per la ricerca didattica, della Facoltà di Scienze della formazione e della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario, che ha anche diretto.

Ha inoltre diretto il Dipartimento di Fisica e il Laboratorio di didattica della fisica. Ancora oggi contribuisce al Piano lauree scientifiche e al master in Innovazione didattica in fisica e orientamento. Michelini presiede anche il Comitato scientifico del Centro di ricerca interuniversitario per lo studio della condizione giovanile, dell’organizzazione, delle istituzioni educative e dell’orientamento.

I riconoscimenti internazionali

Il premio della Società italiana di fisica si aggiunge a una lunga serie di riconoscimenti ottenuti per il lavoro nel campo della didattica della fisica.

Nel 2024 Michelini è stata la prima studiosa italiana a ricevere la Girep Medal dal Gruppo internazionale di ricerca sull’insegnamento della fisica. Due anni prima, nel 2013, era stata la prima donna eletta presidente del Girep, incarico per il quale è stata poi confermata per due mandati.

Nel 2019 ha ricevuto la Medaglia dell’Unione internazionale di fisica pura e applicata per le sue ricerche nella didattica della fisica. Nel 1998, invece, aveva ottenuto il Premio per la didattica della Società italiana di fisica per la mostra “Giochi esperimenti idee”.