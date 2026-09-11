Friuli Doc, eventi e sagre: cosa fare nel fine settimana tra musica, sapori e tradizioni

Gli eventi del fine settimana in Friuli.

Dalle grandi piazze di Udine ai borghi della Carnia, passando per castelli, grotte, feste popolari, appuntamenti sportivi e sapori di stagione: il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 offre numerose occasioni per muoversi attraverso il Friuli Venezia Giulia.



Il programma è particolarmente vario. A Udine prosegue Friuli Doc con concerti, degustazioni e attività diffuse in tutto il centro; Aquileia riunisce eccezionalmente i tre frammenti superstiti del Vangelo di Marco; a Gradisca d’Isonzo la Galleria Spazzapan dedica un nuovo percorso a Sergio Pausig. Alla Fiera di Udine torna inoltre il Festival dell’Oriente, con spettacoli, gastronomia e tradizioni di 18 Paesi asiatici.



Accanto ai principali appuntamenti culturali trovano spazio sagre, feste della birra, mostre micologiche, camminate, manifestazioni sportive e iniziative pensate per le famiglie.

Udine diventa per quattro giorni la grande vetrina delle specialità, delle tradizioni e della creatività del Friuli Venezia Giulia. La 32ª edizione di Friuli Doc prosegue fino a domenica 13 settembre, coinvolgendo oltre 33mila metri quadrati del centro cittadino, più di cento stand e una trentina di piazze, vie e spazi urbani.



Il cuore della manifestazione rimane l’enogastronomia, con oltre settanta piatti della tradizione. Tra gli stand si possono incontrare frico, cjarsons, prosciutto di San Daniele, Pitina, pesce dell’Adriatico, specialità delle vallate, dolci tipici, vini regionali e birre artigianali. Il percorso si estende da piazza Primo Maggio al Castello, toccando piazza Duomo, piazza San Cristoforo, piazza Matteotti, via Savorgnana, piazza XX Settembre, piazza Venerio, via Aquileia e numerosi altri punti del centro.



Sabato 12 settembre uno degli appuntamenti principali sarà il Premio Eccellenza, assegnato a cinque protagonisti del territorio. I riconoscimenti andranno alla Gelateria Timballo per l’imprenditoria, a SimulArte per la cultura, al decatleta Alberto Nonino per lo sport, al produttore Damijan Podversic per la viticoltura e al comando dei Vigili del Fuoco di Udine per il sociale.



La sera di sabato piazza Libertà ospiterà Fabio Rovazzi, preceduto da Angie, protagonista di “Amici ’26”, e da Chanel Dilecta, rappresentante italiana al Junior Eurovision Song Contest 2022. Domenica 13 settembre il gran finale musicale sarà invece affidato a Dargen D’Amico e al progetto legato a “Doppia Mozzarella”. Nei quattro giorni sono previste complessivamente una quarantina di esibizioni con circa 150 artisti, tra pop, rock, folk, musica friulana, dj set e formazioni itineranti.



In piazza Matteotti debutterà anche la prima Fiera degli Amari Friulani, con nove realtà regionali e accesso libero, mentre le degustazioni di vini saranno gratuite previa iscrizione. Piazza Primo Maggio ospiterà il Villaggio dello Sport Bruno Pizzul, con una sessantina di associazioni e la possibilità di provare diverse discipline.



Per le famiglie tornano il Villaggio dei Bambini, la piscina di mais, le attività manuali e ArcheFriuli Doc, percorso di laboratori archeologici con diversi livelli di difficoltà. Nell’ex chiesa di San Francesco sarà inoltre visitabile gratuitamente la mostra dedicata al fotografo e sportivo Simone De Cillia, aperta dalle 10 alle 18.

Il 12 settembre Palazzo Meizlik ad Aquileia apre una mostra di eccezionale valore storico: per la prima volta dopo circa sette secoli vengono riuniti nello stesso luogo i tre frammenti originali superstiti del Vangelo di Marco, oggi conservati a Cividale del Friuli, Venezia e Praga.



Il racconto parte dal Codex Forojuliensis, Evangeliario del VI secolo arrivato ad Aquileia nella metà del IX secolo. Tra il XII e il XIII secolo le pagine dedicate al Vangelo di Marco furono estratte dal codice. Nel 1354 alcune vennero portate a Praga per volontà di Carlo IV, mentre ciò che restava fu trasferito a Venezia dopo la conquista del Patriarcato di Aquileia.



Accanto ai frammenti, il percorso presenta i documenti originali del trasferimento a Praga, otto pannelli in avorio della Cathedra di San Marco di Grado, un’architrave realizzata dal patriarca Giovanni II tra l’806 e l’810, la capsella-reliquiario dei martiri Canziani e opere di Giovanni Antonio Guardi e Augusto Tominz.



Un’installazione interattiva permette di sfogliare virtualmente i codici, mentre una sala immersiva ricostruisce l’evoluzione millenaria del complesso basilicale di Aquileia. Particolarmente importante è anche il Liber Vitae vergato ai margini dell’Evangeliario, nel quale furono registrati più di 1.500 nomi provenienti da un’area che comprendeva territori franchi, slavi e bizantini.



La mostra rimarrà aperta fino al 25 aprile 2027, ma i frammenti provenienti da Praga e Cividale saranno esposti in originale soltanto durante le prime sei settimane. In seguito verranno sostituiti da riproduzioni digitali ad alta definizione. La parte veneziana resterà invece visibile nella propria custodia reliquiaria per tutta la durata dell’esposizione.

Alla Galleria regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo si può visitare il nuovo capitolo del progetto “FVG Settanta. Arti visive in Friuli Venezia Giulia negli anni ’70”. Il percorso “FVG70.03 Sergio Pausig” è ospitato nella Sala Patuna dall’11 settembre all’11 ottobre 2026.



La selezione permette di attraversare più di quarant’anni di ricerca artistica. Tra i lavori esposti figurano “Machine Portrait” del 1981, “Les Jardins de Palerme XXIV” del 2009 e “Danubius Umbratilis 6” del 2025. Sono presenti anche “Livre Vivant 301” e “Livre Vivant 303”, opere del 1981 già assicurate alla collezione della Galleria.



L’accostamento di lavori nati in periodi differenti consente di riconoscere la continuità della poetica di Pausig e, allo stesso tempo, le trasformazioni intervenute nel suo linguaggio. Opere e apparati documentali ricostruiscono un itinerario che prende forma nel clima di rinnovamento dell’arte italiana tra gli anni Settanta e Ottanta e arriva fino alle ricerche più recenti.



La mostra rientra nel progetto dedicato alle arti visive regionali degli anni Settanta, destinato a culminare il 15 gennaio 2027, in occasione del cinquantesimo anniversario della Galleria Spazzapan.

Dopo otto anni di assenza, il Festival dell’Oriente torna alla Fiera di Udine con un grande viaggio attraverso le culture e le tradizioni asiatiche. La manifestazione conclude il proprio programma nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre, con apertura in entrambe le giornate dalle 10 alle 20.



I padiglioni fieristici ospitano spazi dedicati a 18 Paesi dell’Asia, dal Giappone alla Cina, passando per India, Thailandia, Vietnam, Tibet, Indonesia, Sri Lanka, Cambogia, Corea del Sud e Nepal. Il programma complessivo coinvolge circa 150 artisti, con più di 300 esibizioni dal vivo distribuite sui palchi della Fiera.



Tra gli appuntamenti annunciati figurano la danza del Drago, i Tamburi Taiko giapponesi, le danze millenarie e le cerimonie tradizionali legate al folklore cinese, indiano, coreano e thailandese. Mostre e aree culturali permettono di approfondire usi, arti e tradizioni dei diversi Paesi rappresentati.



Ampio spazio è riservato anche alla salute e al benessere, con dimostrazioni e incontri dedicati a Shiatsu, massaggio thailandese, Reiki e Ayurveda. Sono inoltre previsti oltre 200 workshop e attività gratuite, fino a esaurimento dei posti, tra yoga, meditazione, Cerimonia del Tè, Mandala dei Monaci Tibetani e appuntamenti dedicati alla cucina orientale.



Il grande bazar comprende circa 300 stand con artigianato, spezie, tessuti e prodotti provenienti dall’Asia. La parte gastronomica riunisce 12 punti street food e otto ristoranti tipici, con specialità giapponesi, thailandesi, indiane, vietnamite, cinesi, coreane e tibetane.

Festa della Madonna del Don a Casasola di Majano

La 65ª Festa della Madonna del Don prosegue nell’area dei festeggiamenti di Casasola tra sport, solidarietà, cucina e celebrazioni religiose. Sabato 12 settembre i chioschi aprono alle 9 insieme alla decima edizione di “Pallavoliamoci”, torneo 3 contro 3 sull’erba. Alle 11 vengono presentate le attività realizzate a Munkamba, nella Repubblica Democratica del Congo, mentre alle 12.30 è prevista la paella di solidarietà, proposta su prenotazione. La sera torna “Brace e tradizione”, iniziativa a favore del Cro di Aviano, seguita dalla comicità di Galax e dalla musica dell’Acoustic Songbook Duo.



Domenica alle 11 si celebrano la messa solenne e la processione con la Filarmonica di Madonna di Buja. Nel pomeriggio sono in programma una caccia al tesoro, dimostrazioni di Stone Balance e Musubi e, dalle 20, la conclusiva “Serata in allegria”.



Fieste dal Perdon a Sammardenchia

A Sammardenchia di Pozzuolo del Friuli la Fieste dal Perdon intreccia la ricorrenza dell’Addolorata, la cucina e la storia della parrocchia. Sabato alle 18.30, nella chiesa di San Leonardo, si conclude il triduo con la Coroncina dell’Addolorata; alle 19 apre l’Area Verde con l’aperitivo e alle 21 la chiesa ospita il concerto per i 150 anni dell’organo.



Domenica l’Area Verde apre alle 10. Alle 13 viene servito il “Purcit te boris”, previsto su prenotazione, mentre nel pomeriggio sono organizzati giochi e laboratori per bambini e famiglie. Alle 18.30 si tengono la messa solenne e la processione con la Filarmonica di Pozzuolo. La cucina propone anche Pasta del Green, frico con polenta e patate.



Festa della Grotta a Torreano

La grotta artificiale dedicata alla Madonna di Lourdes è al centro della 98ª Festa della Grotta. Sabato alle 18.30 la processione “aux flambeaux” parte dalla chiesa e raggiunge la grotta per la celebrazione dei vespri. Dalle 20 la festa continua davanti al Centro civico Sorelle Perini con paella, hamburger, patatine e intrattenimento. Il termine indicato per prenotare la paella è già trascorso: chi fosse interessato dovrà verificare l’eventuale disponibilità residua.



Domenica alle 11 è in programma la messa solenne presso la grotta, seguita dal pranzo comunitario e dalla tombola pomeridiana. In caso di pioggia le celebrazioni religiose vengono trasferite in chiesa.



Sagra di Sedegliano

La “5e Fieste in Latarie” anima il campo sportivo di Sedegliano. Sabato il programma abbina una camminata alla serata musicale con DJ Ufone; chiosco e cucina aprono alle 19. Domenica il servizio comincia già alle 11, offrendo la possibilità di fermarsi a pranzo, mentre il concerto dei The Offbits accompagna il finale della manifestazione.



Sagra delle Contrade a Villanova di Prata

In piazza Papa Luciani a Villanova di Prata la specialità simbolo è la bistecca di Sorana piemontese. Cucina e chioschi aprono alle 19. Sabato alle 21.30 la Tributo Italiano Band ripercorre i grandi successi della musica nazionale; domenica, alla stessa ora, il palco passa alle Vittime Modà. Durante la sagra si disputa anche un torneo di cornhole. La manifestazione continuerà nel fine settimana successivo, fino al 20 settembre.



Settembre Rivarottese

A Rivarotta di Pasiano il fine settimana unisce Green Volley, orchestre e dj set. Sabato si disputa la decima edizione del torneo sull’erba; alle 21.30 si balla con Linda Biscaro, mentre il chiosco giovani ospita DJ Gardano e DJ Muzzin. Domenica continuano le gare e alle 21 salgono sul palco Rossella Ferrari e i Casanova.



La cucina apre alle 19 e propone, tra le altre specialità, trippa, baccalà, gnocchi al ragù o all’anatra, costa, salsiccia, pollo e pesce fritto. Il Settembre Rivarottese proseguirà fino al 20 settembre.



Festa dei Funghi a Forni di Sopra

Sabato alle 9.30 parte dalla scalinata di piazza Centrale la passeggiata “Raccontando di funghi e dintorni”. Alle 17.30, nella Sala Polifunzionale, il micologo Franco Buligan conduce l’incontro “E i funghi cosa mangiano?”.



Domenica alle 9 apre la mostra micologica. Dalle 10 piazza Centrale ospita il mercato e la musica degli Amici della Fisarmonica, mentre in via Vittorio Veneto è prevista un’attività didattica di falconeria. Alle 11 iniziano un laboratorio sul sottobosco e la degustazione “Il trio perfetto”, dedicata a vino, prosciutto e formaggio. Da mezzogiorno i chioschi servono piatti locali e specialità ai funghi.



Festa del Ponte a Braulins

Sabato l’area della Festa del Ponte apre alle 17 con il mercatino dell’hobbistica e dell’artigianato. La cucina entra in funzione alle 19, alle 20.30 comincia la “Serata Mediterranea” e alle 22 è previsto lo spettacolo pirotecnico sul Tagliamento. In caso di maltempo i fuochi saranno rinviati alla domenica.



Domenica dalle 9 aprono area, bar e mercatino e iniziano le registrazioni per “Moto on the Bridge”, memorial Sandro Rossi. Il motogiro parte alle 11 e a mezzogiorno apre la cucina. Nel pomeriggio sono attesi i Bad Habits e un torneo di briscola; il finale serale è affidato a DJ Gala.



Sagre dai Ucei e de Viscje a Camino di Buttrio

Quaglia e frittata con gli asparagi selvatici sono le specialità che danno il nome alla festa, affiancate da griglia, calamari, punta di costa e vini delle aziende di Buttrio. Sabato alle 16 comincia la seconda edizione delle Corse Balorde; dalle 18 suona Kris Simon DJ e la serata prosegue con l’Orchestra Novanta.



Domenica i chioschi aprono alle 9.30 insieme alle registrazioni per il “MotoGiro 2 for Life”, in partenza alle 10.30. Dalle 11 si può visitare il mercatino dedicato allo scambio e al riciclo, mentre dalle 13 si tengono le premiazioni del Trofeo di tiro a segno Silvano Passon. La René Live Band accompagna la chiusura.



Festa della Birra a Tarcento

La festa tarcentina mette insieme birra bavarese, orchestre e delegazioni delle città gemellate. Sabato i chioschi aprono alle 11; alle 11.30 arrivano i rappresentanti di Arnoldstein, Bovec e Unterföhring e a mezzogiorno si tiene la spillatura inaugurale con la Blaskapelle. Dalle 18 suona Lady Vi e alle 20.30 il palco ospita Roger, la Voce del Sole.



Domenica l’apertura è nuovamente fissata alle 11. Alle 12.30 si esibiscono la Blaskapelle e la Banda di Coja; la sera continuano Platinum Dance e i Collegium. La manifestazione riprenderà anche dal 18 al 20 settembre.



Sagra dei Cjarsons a Piedim di Arta Terme

Nel borgo carnico di Piedim i protagonisti sono i cjarsons preparati a mano, accompagnati da frico, polenta e specialità alla griglia. Sabato i chioschi aprono alle 18 e alle 21 la serata danzante è affidata agli Alpenecho.



Domenica i primi cjarsons vengono serviti già dalle 11. A mezzogiorno il pranzo è accompagnato dai Carnia Day; i chioschi riprendono pienamente il servizio alle 18 e dalle 19 gli Studio Folk chiudono la festa. Gli appuntamenti si svolgono sotto un ampio tendone coperto.



Gonars Grill Contest

Il Parco dei Tigli profuma di brace con la nona edizione della gara amatoriale dedicata al barbecue. Sabato alle 10.30 cominciano gli assaggi della giuria popolare, mentre da mezzogiorno vengono valutate le quattro categorie ufficiali: pollo, costine di maiale, panino e maiale. Le prove terminano alle 14.30 e le premiazioni si tengono alle 15.30.



La giornata comprende l’esibizione di Station Dance, i dj set di Massimo e Dennj “Pompa” e, alle 21, il concerto dei Pink Armada. Il pubblico può seguire le preparazioni e fermarsi nell’area dei chioschi.



Festeggiamenti Settembrini a Mortegliano

Sabato il programma comincia alle 9 con un incontro dedicato alla salute e continua alle 9.30 con “10mila passi”. Dal pomeriggio arrivano gonfiabili, truccabimbi e uno spettacolo di burattini; la giornata prosegue con le semifinali delle attività sportive, il dj set giovanile e, dalle 21.30, Piterpan Impatto.



Domenica alle 8.30 parte “Diabete a Ruota Libera”, seguita dalla GYMCA. A mezzogiorno aprono i chioschi per il pranzo con il Ferrari Club, mentre nel pomeriggio si disputano le finali sportive. Alle 21 si balla con l’orchestra Marianna Lanteri. La festa continuerà fino al 20 settembre.



Birra che Passione a San Vito al Tagliamento

Piazza del Popolo accoglie la quinta edizione della rassegna dedicata alle birre artigianali prodotte in Friuli Venezia Giulia. Gli stand sono aperti sabato dalle 16 alle 23.30 e domenica dalle 10.30 alle 23.30.



Il percorso comprende birrifici regionali, food truck, cucina di strada e musica dal vivo. Per i bambini sono disponibili gonfiabili e momenti di animazione. L’ingresso è libero, mentre degustazioni e piatti si acquistano direttamente agli stand.



Azzano in Festa

Circa settanta associazioni sportive, culturali, sociali e di protezione civile animano il centro di Azzano Decimo. Sabato dalle 15 si susseguono dimostrazioni di sicurezza stradale, fitness, yoga, karate, danza e ginnastica. Alle 19.30 si parla di defibrillatori, mentre alle 21 cinquanta tamburi del Drum Collective danno vita allo spettacolo “Pura Energia”.



Domenica gli stand aprono alle 9. La giornata comprende la messa del volontariato, la sfilata delle associazioni, le premiazioni delle eccellenze locali, dimostrazioni sportive, danza aerea, judo, pattinaggio e musica. Restano disponibili laboratori di arte, scienza e musica e prove di basket, tennis e softball.

Festa dei Funghi e dell’Ambiente a Budoia

La 57ª edizione porta nel centro di Budoia mostre, mercati, escursioni e una cucina che utilizza i funghi dall’antipasto al contorno. Sabato alle 17 apre la mostra fotografica dedicata al Livenza; alle 18 è previsto un incontro sulla sicurezza sismica e alle 19 inaugurano la Mostra micologica regionale e il mercato agricolo. La cucina apre alle 19.30 e alle 22 arriva Piterpan Pink Power.



Domenica alle 8.30 parte l’escursione guidata da Budoia a Gorgazzo. Dalle 9 si possono visitare la mostra micologica, l’esposizione fotografica e il Museo del Fungo. Le vie del paese accolgono mercati, trattori d’epoca, auto degli anni Ottanta e il Ludobus. Il ristorante serve il pranzo dalle 12 alle 15 e riapre la sera; alle 21 suona DJ Valdez.



Grotte Aperte

Le Grotte di Pradis a Clauzetto, San Giovanni d’Antro a Pulfero e la Grotta Nuova di Villanova a Lusevera partecipano al fine settimana di visite gratuite dedicato al patrimonio carsico regionale.



La prenotazione è obbligatoria e gli orari dipendono dalla grotta e dal turno selezionato. Al momento del controllo i percorsi guidati di Pradis risultavano esauriti, mentre erano ancora segnalate alcune possibilità per le visite autonome a Pradis e per Villanova. Prima di partire è indispensabile verificare nuovamente i posti, il punto di ritrovo, l’accessibilità e l’abbigliamento richiesto.



Autunno sul Tagliamento a Turrida

Il parco “Sagre dai Cais” ospita sabato e domenica, dalle 9 alle 19, una mostra mercato della natura con 44 espositori. Il percorso comprende vivai, collezioni e rarità botaniche, prodotti agricoli, specialità gastronomiche, artigianato, design e vintage.



Durante entrambe le giornate è previsto un laboratorio di decorazione dei biscotti per bambini, con partecipazione a pagamento. Domenica arrivano anche gli alpaca di Friul Alpaca, osservabili nel recinto e durante tre uscite programmate nel corso della giornata. L’ingresso alla manifestazione e il parcheggio sono gratuiti.



Remada Longa a Staranzano

Sabato le batele delle otto contrade di Staranzano tornano a sfidarsi nel Canale della Quarantia per la quarantesima Remada Longa. La giornata comincia alle 9 in piazza Dante con la partenza della Pedalada verso Punta Barene. La regata delle imbarcazioni tradizionali è fissata alle 11 e vede la partecipazione fuori classifica anche del Dragon Boat dell’Andos di Gorizia.



A mezzogiorno sono previsti il pranzo conviviale e le premiazioni. Nel pomeriggio ci saranno un concerto folk e la seconda parte dell’escursione in bicicletta, con rientro intorno alle 17. L’iniziativa ciclistica è accessibile anche alle persone con disabilità. In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato al 19 settembre.



Arlois e Fasois a Pesariis

Orologi e fagioli sono le due anime della festa della Val Pesarina. Sabato alle 10 si parla di biodiversità coltivata con il professor Miceli dell’Università di Udine. Da mezzogiorno le cucine propongono fagiolata di Cjanal, fagioli in umido, dolci e gelato al fagiolo. Nel pomeriggio sono previsti un laboratorio gratuito per bambini al Museo dell’Orologeria e appuntamenti dedicati all’arte e alla memoria del borgo; alle 21 suona la Collectiva Party Band.



Domenica dalle 10 si può visitare il mercato degli agricoltori e dei prodotti della valle. Il pranzo è accompagnato da Mille&6 e Franco Rosso. In entrambe le giornate, dalle 10 alle 18, sono aperti Casa Bruseschi e il Museo dell’Orologeria. In caso di maltempo l’evento può essere annullato.



Andar per Ville e Castelli alla Brunelde di Fagagna

Sabato dalle 17 alle 21 la Casaforte La Brunelde apre per un itinerario tra storia, paesaggio e sapori. Dopo il ritrovo nel parcheggio, alle 17.15 comincia la visita guidata alla residenza medievale, ancora abitata dalla famiglia d’Arcano e caratterizzata da pavimenti cinquecenteschi, affreschi e arredi originali.



Dalle 18.15 si svolge una facile passeggiata di circa cinque chilometri attraverso le colline moreniche. Il rientro alla Brunelde è previsto alle 20.15 per una degustazione facoltativa di prodotti friulani. La prenotazione è obbligatoria: visita e camminata prevedono una liberalità di 15 euro, ai quali si possono aggiungere 10 euro per la degustazione.



Mostra Ornitologica e Avicunicola a Tricesimo

Domenica il parco comunale Luigi Tami “Eros” ospita la 103ª Mostra Regionale Ornitologica e Avicunicola. L’apertura è prevista già alle 5 del mattino e la manifestazione prosegue fino alle 20.



La mostra permette di osservare uccelli da voliera e da richiamo ed esemplari del settore avicunicolo, oltre a incontrare allevatori e appassionati. L’ingresso è gratuito e lo svolgimento segue le disposizioni veterinarie comunicate dagli organizzatori.



Three Lakes Trail a Tramonti di Sotto

Domenica i sentieri della Val Tramontina ospitano l’ottava edizione del Three Lakes Trail, con partenza e arrivo agli impianti sportivi di località Mattan. I percorsi interessano l’ambiente dei laghi di Redona, Cà Selva e Cà Zul, con passaggi tra boschi, borghi e paesaggi delle Dolomiti Friulane.



La prova più lunga misura circa 54 chilometri e 3.335 metri di dislivello positivo; il tracciato intermedio è di circa 43 chilometri, mentre la TLT 20 offre una distanza più accessibile. La gara lunga parte alle 7 e le altre prove seguono nella mattinata. Chi non è già iscritto deve verificare con l’organizzazione l’eventuale presenza di posti residui; il pubblico può assistere alle partenze e agli arrivi.



Ronchis Motor Show

Domenica la nuova area dei festeggiamenti di Ronchis ospita una giornata dedicata ai motori, inserita nelle celebrazioni per gli ottocento anni del paese. Dalle 9 alle 16 “Formula in Piazza” presenta un’esposizione statica di monoposto da competizione.



Dalle 9 alle 14 è in programma anche “Ronchis in 500”, raduno di Fiat 500 e derivate storiche. I chioschi enogastronomici restano aperti durante la manifestazione e l’ingresso è gratuito.



Festa dell’Amicizia dei Tre Confini

Domenica i sentieri di Italia, Austria e Slovenia conducono allo stesso punto, sulla cima del Monte Forno, per una giornata dedicata all’incontro tra le comunità dei tre Paesi. Il programma alterna cucina tipica, bevande locali, musica dal vivo e tradizioni folkloristiche.



Il luogo della festa può essere raggiunto dai diversi versanti. Dall’Italia si sale dalla zona di Fusine, completando a piedi l’ultimo tratto; dal lato austriaco è disponibile la seggiovia per il Dreiländereck. Sono necessari calzature e abbigliamento da montagna. In caso di maltempo l’appuntamento è rinviato a domenica 20 settembre.



Cortili e Musei Aperti a Stolvizza di Resia

Domenica Stolvizza invita a entrare nei cortili privati del borgo e nei suoi musei con “Cortili e Musei Aperti – Remo po Vasy”. Il percorso permette di scoprire l’architettura tradizionale, le storie delle famiglie e i mestieri della Val Resia.



Lungo l’itinerario sono previsti visite guidate, degustazioni di prodotti locali, dimostrazioni artigianali e momenti di musica resiana. La partecipazione generale è libera; per orari di partenza ed eventuali attività da prenotare è consigliabile verificare le indicazioni degli organizzatori. Il percorso si svolge in parte a piedi, quindi sono raccomandate scarpe comode.



Festa dello Sport a Cividale del Friuli

Domenica, dalle 10 alle 18.30, palestre e campi sportivi si trasferiscono nelle vie e nelle piazze del centro storico di Cividale. Le associazioni locali presentano le proprie discipline con dimostrazioni e prove gratuite rivolte soprattutto a bambini e ragazzi.



Al gazebo dell’Ufficio Sport, vicino a piazza Paolo Diacono, si può ritirare una tessera: partecipando ad almeno quattro prove e raccogliendo i relativi timbri si potrà ricevere la borsa ufficiale della manifestazione, fino a esaurimento delle disponibilità.



Cori in Festa a Maniago

La diciannovesima edizione trasforma Maniago in un palcoscenico diffuso. Domenica mattina il programma comincia con le messe cantate nel Duomo di San Mauro, a Vajont, a Campagna e a Maniagolibero. Seguono due concerti aperitivo, uno a Palazzo d’Attimis e uno in piazza Italia.



Dalle 15.30 le esibizioni si distribuiscono tra chiese, Parco comunale, Vecchie scuderie e Cinema Manzoni, con repertori sacri, popolari, profani e giovanili. Nel pomeriggio vengono coinvolti anche il Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie e il Centro visite del Castello.



Alle 19 tutte le formazioni convergono verso piazza Italia per la sfilata e il concerto finale insieme alla Filarmonica di Maniago. Gli appuntamenti sono a ingresso libero.



Festa della Transumanza a Curiedi

Domenica il rientro della mandria dalla Malga Corce viene celebrato al campo sportivo di Curiedi, sulle alture di Tolmezzo. L’arrivo dei bovini è previsto alle 11 ed è accompagnato dalla musica folkloristica dei Chei dal Sibe Mol.



Alle 15.15 si può assistere alla mungitura e alle 15.30 alla dimostrazione di produzione del formaggio. Per tutta la giornata sono presenti chioschi, un mercato di prodotti tipici, laboratori e giochi per bambini. Il programma comprende inoltre il noleggio di biciclette a pedalata assistita e voli panoramici in elicottero, disponibili a pagamento e compatibilmente con le condizioni meteorologiche.