Il professor Robiony nel Tavolo tecnico nazionale per la lotta ai tumori testa-collo

Massimo Robiony nominato esperto del Tavolo tecnico ministeriale.

Massimo Robiony, professore di chirurgia maxillo-facciale all’Università di Udine e direttore del Dipartimento testa-collo e neuroscienze dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc), è stato nominato esperto del Tavolo tecnico del Ministero della Salute sulle patologie neoplastiche della regione testa-collo.

L’incarico, biennale e rinnovabile, è stato conferito con decreto dal sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, ed è a titolo gratuito. L’organismo ministeriale è composto da 15 esperti e 17 rappresentanti del Ministero e di enti istituzionali.

Un riconoscimento per l’eccellenza friulana

Massimo Robiony, oltre a dirigere il Dipartimento testa-collo e neuroscienze e la Clinica di chirurgia maxillo-facciale dell’Asufc, è anche alla guida della Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e del master in “Salute e umanizzazione nell’organizzazione e gestione del Servizio Sanitario Nazionale” dell’Università di Udine. Inoltre, è l’ideatore e promotore del progetto nazionale Stati Generali Itineranti per l’umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo.

“È con immenso piacere ed orgoglio che accolgo questa nomina, che rappresenta un riconoscimento per l’Università di Udine, l’Asufc e per tutto il Friuli Venezia Giulia,” dichiara Robiony. “Questo incarico è di grande rilevanza anche per il sostegno al Piano oncologico regionale, in cui il nostro Ateneo e l’Asufc rivestono un ruolo di hub di secondo livello. Inoltre, rafforza il percorso intrapreso in tema di umanizzazione delle cure, recentemente introdotto nella legge di bilancio.”

Le congratulazioni a Massimo Robiony

Il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, sottolinea come questa nomina sia un riconoscimento dell’elevata competenza scientifica e dell’esperienza clinica e didattica maturata da Robiony nel corso degli anni: “L’importanza del ruolo assegnato conferma la qualità del lavoro svolto dal professor Robiony nel campo della medicina e dell’umanizzazione delle cure.”

Anche il direttore generale dell’Asufc, Denis Caporale, esprime soddisfazione: “Mi congratulo con il professor Robiony per questa prestigiosa nomina, certo che rappresenterà al meglio l’eccellenza del nostro Dipartimento testa-collo e neuroscienze.”

Il ruolo del Tavolo tecnico ministeriale

Il Tavolo tecnico ha il compito di monitorare e promuovere le strategie di prevenzione e trattamento dei tumori della regione testa-collo a livello nazionale, analizzando le migliori pratiche e le evidenze scientifiche internazionali. Entro un anno dall’insediamento, dovrà presentare una relazione sui risultati delle analisi condotte. I componenti, nominati per un biennio con possibilità di rinnovo, operano a titolo gratuito.