Il musicista friulano che piace a Iggy Pop in un doppio concerto a Udine

Il momento d’oro di Massimo Silverio.

È decisamente il momento di Massimo Silverio: dopo l’inaspettata diffusione della sua musica in territorio internazionale grazie a niente meno che a una star mondiale del rock come Iggy Pop, il doppio appuntamento con il cantautore carnico del 6 marzo al teatro San Giorgio di Udine (il primo concerto alle ore 19.30, il secondo alle 21.15) è andato sold out in poche ore.

Iggy Pop, nel corso di una puntata del suo programma radiofonico su BBC Radio 6, ha infatti raccomandato l’ascolto di “Nijò”, una delle 10 tracce in lingua carnica contenute nell’album “Hrudja”, e da allora la musica di Silverio suscita sempre maggiore attenzione della critica e grande risposta da parte del pubblico, anche a livello nazionale.

L’album, seppur pubblicato solo a novembre scorso, ha fatto in tempo a finire su alcune delle più importanti consuete classifiche musicali di fine anno, tra cui quella di Rumore, Ondarock e Impatto Sonoro. È stato inserito nei 50 dischi più belli dell’anno secondo Rockit che l’ha descritto come un “Folk nella sua massima espressione, musica che sa della terra in cui è concepito e di tutta la terra del mondo. Hrudja è davvero un disco speciale, come le atmosfere che sa farci respirare”.

Rolling Stone ha invece posto il disco al 13° posto nella sua classifica dei 30 album italiani del 2023, trovando nelle acustiche ed elettroniche di Silverio, “echi di Radiohead, Sigur Rós, Jeff Buckley e Iosonouncane. Hrudja sembra venire da un’altra dimensione. Dentro ci sono modernità e tradizione, verità e mistero”, si è letto sulla rivista.

Il cantautore Massimo Silverio, nato nel 1992 e cresciuto a Cercivento, scrive e canta nella sua lingua nativa, il “cjarniel”. Con la collaborazione del Comune di Udine e dell’Ufficio per la Lingua Friulana, che ha finanziato il concerto organizzato da Simularte, porterà finalmente sul palco udinese la sua musica innovativa, esibendosi alla voce, chitarra e violoncello.

“Hrudja”, parola che dà il titolo all’album, è l’etimo longobardo da cui ha origine la parola friulana Grusa. Indica il segno di una ferita che si rimargina: un tratto tangibile di qualcosa che c’era e che ora sta svanendo, memoria ed insieme rinascita. L’album, pubblicato da Okum Produzioni, è un lavoro di silenzi e contrasti, che fanno in modo che la musica di Silverio non sia limitata dai confini di un genere musicale specifico, ma ne descriva piuttosto il personalissimo mondo sonoro fatto di poesia e melodie mescolate tra antico e contemporaneo, popolare e colto, acustico ed elettronico.

Pubblicato a novembre 2023 e anticipato dall’uscita di 2 EP autoprodotti, “Hrudja” è stato prodotto da Manuel Volpe (Rhabdomantic Orchestra) con la partecipazione di Nicholas Remondino (Lamie, Stefano Battaglia, Vieri Cervelli Montel).