Educatorio Uccellis: 16 studenti diplomati con il massimo dei voti, 7 con lode

10 Luglio 2026

di Giulia Coceancig

Si sono conclusi gli esami di Maturità all’Educatorio Statale Collegio Uccellis di Udine, istituto con sede in via Armando Diaz 60, che offre un’ampia proposta formativa articolata in cinque indirizzi liceali: il Liceo Classico Europeo (anche con opzione internazionale), il Liceo Coreutico, il Liceo Scientifico Internazionale Cinese, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Quadriennale delle Scienze Umane. Quest’ultimo rappresenta un unicum in regione, in quanto consente di completare il percorso scolastico in quattro anni.

Tra i diplomati, sedici studenti si sono distinti ottenendo il massimo punteggio agli esami finali, sette dei quali hanno ricevuto anche la lode.

I diplomati del Liceo Classico Europeo

Nel Liceo Classico Europeo hanno raggiunto il punteggio massimo Vanessa Tamburlini e Gianluca Trevisi.

Nel percorso internazionale del Classico Europeo si sono distinte Valentina Pellarin e Sofia Portelli, mentre Ester Berra e Matilde Picco con la lode. 

I risultati del Liceo delle Scienze Umane

Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane, hanno concluso con il massimo dei voti Elisa Tomadini e Laura La Camera, e Ginevra Bordon e Laura Favit con la lode. Nel liceo quadriennale delle Scienze Umane, invece, Elisa Braida e Tania Simonetti.

Tre eccellenze allo Scientifico Internazionale Cinese

Al Liceo Scientifico Internazionale Cinese, a eccellere con lode sono stati Giulia Canciani e Jingyuan Luo, e Federico Venier con il massimo dei voti.

La lode al Liceo Coreutico

Infine, nel Liceo Coreutico, ha ottenuto il punteggio massimo con lode Roberta Silvestri.

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