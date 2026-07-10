Torna lo Scarpon in Val Pesarina: la marcia non competitiva tra sentieri e rifugi

La Val Pesarina si prepara ad accogliere la 35esima edizione dello Scarpon, la tradizionale marcia non competitiva in programma domenica 19 luglio 2026 lungo i sentieri dell’alta vallata.



La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Val Pesarina, con il patrocinio del Comune di Prato Carnico e la collaborazione delle associazioni e degli operatori turistici ed economici del territorio.

Ritrovo e partenza dal Centro Fondo Lavadin

Il ritrovo è fissato alle ore 8 al Centro Fondo Lavadin, in località Pian di Casa, dove saranno raccolte le iscrizioni. La partenza della camminata è prevista alle ore 9. La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per ragazzi e ragazze fino ai 16 anni. L’iscrizione è gratuita per i bambini fino ai 6 anni.



La quota comprende la pastasciutta servita all’arrivo, il diploma di partecipazione e un souvenir della manifestazione. È inoltre possibile effettuare la preiscrizione online attraverso i canali social della Pro Loco Val Pesarina.

Il percorso fino al Rifugio De Gasperi

Il percorso si svilupperà lungo mulattiere e sentieri Cai dell’alta Val Pesarina, seguendo in particolare i tracciati numero 202, 203 e 201.



La partenza avverrà dal Centro Fondo Lavadin-Pian di Casa, a 1.244 metri di altitudine. I partecipanti attraverseranno Casera Mimoias e Clap Piccolo, per poi raggiungere il Rifugio Fratelli De Gasperi, situato a 1.767 metri. Lungo il tragitto saranno allestiti punti di ristoro e postazioni di controllo per verificare l’effettivo passaggio dei partecipanti. L’assistenza sarà garantita dai volontari del Soccorso Alpino.

Una camminata aperta a tutte le età

La manifestazione è aperta a persone di qualsiasi età, anche se gli organizzatori consigliano di affrontare il percorso indossando calzature adeguate alle escursioni in montagna.



Tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere una liberatoria prima della partenza. Nel caso dei minorenni, il documento dovrà essere firmato dall’adulto accompagnatore. Con l’iscrizione, i partecipanti accettano il regolamento della manifestazione e autorizzano l’organizzazione a utilizzare gratuitamente fotografie e riprese realizzate durante l’evento.

La festa finale a Pian di Casa

La giornata si concluderà con un momento conviviale in programma dalle ore 15 al Bar Ristorante Pian di Casa.



L’iniziativa sarà offerta dagli operatori turistici ed economici della vallata e rappresenterà l’occasione per ritrovarsi dopo la camminata e celebrare insieme la 35esima edizione dello Scarpon.