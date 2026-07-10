Controlli negli alberghi di Sappada, due titolari denunciati: multe per 23mila euro

Controlli dei Carabinieri in due strutture alberghiere di Sappada, dove sono state riscontrate diverse irregolarità in materia di sicurezza e formazione dei lavoratori. Al termine degli accertamenti, i legali rappresentanti dei due alberghi sono stati denunciati e sono state elevate multe per un totale di 23mila euro.



L’attività è stata condotta negli ultimi giorni dai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni legati allo sfruttamento del lavoro.

Le verifiche negli alberghi di Sappada

I militari hanno operato insieme ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, svolgendo accertamenti di natura ordinaria e tecnica all’interno delle due strutture ricettive.



Nel primo albergo è stata riscontrata la mancata formazione dei lavoratori in materia di primo soccorso, oltre ad altre inottemperanze riguardanti la normativa antincendio. Nel corso del controllo effettuato nella seconda struttura, invece, è stata contestata la mancata formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Denunce e sanzioni per 23mila euro

Le irregolarità accertate hanno portato alla denuncia in stato di libertà dei legali rappresentanti dei due alberghi. Nei loro confronti sono state inoltre applicate diverse ammende, per un importo complessivo di circa 23mila euro.



I controlli dell’Arma proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori.