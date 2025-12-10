La Pimpa conquista Udine: mostra prorogata e un calendario di eventi fino al 6 gennaio

A Udine, nuovi appuntamenti alla mostra dedicati ai 50 anni della Pimpa.

La mostra dedicata alla Pimpa allestita nell’ex Chiesa di San Francesco a Udine continua a raccogliere entusiasmo da parte di bambini, famiglie e appassionati, confermandosi un punto di riferimento per la città dopo la proroga fino al 6 gennaio 2026. I 15.661 visitatori registrati dall’apertura all’8 dicembre testimoniano la capacità dell’esposizione di trasformare lo spazio in un luogo di incontro e creatività, sostenuto da una rete di collaborazioni che rende ogni giornata unica.

Il calendario di eventi per bambini e famiglie.

Con l’avvicinarsi delle festività, il calendario degli appuntamenti si arricchisce ulteriormente. Sabato 13 dicembre sarà protagonista il laboratorio “Natale a pois”, organizzato dai nidi d’infanzia comunali con letture animate e attività creative. Domenica 14 dicembre l’ex Chiesa ospiterà un “incontro giraffico” per bambini dai quattro ai sei anni, dedicato a trasformare un albo illustrato in una canzone, seguito da “Avventura libresca”, un’attività rivolta ai più piccoli da uno a tre anni che unisce storia e musica. Per entrambe le proposte è richiesta la prenotazione tramite la Biblioteca dei Ragazzi.

La settimana successiva si aprirà il 16 dicembre con il laboratorio “A scuola di piccolo circo”, curato dal Duo Ma’Mè Circus, che tornerà anche il 19 dicembre. Il 20 dicembre sarà nuovamente dedicato a “Natale a pois”, mentre il 21 dicembre la Ludoteca comunale proporrà “Nel giardino di Pimpa: mani in gioco, menti in volo”, un percorso sensoriale per bambini a partire dai sette mesi, replicato il 23 dicembre.

Le giornate dopo Natale offriranno ulteriori occasioni: il 27 dicembre sarà la volta dei laboratori “Gioca con Pimpa Magica” per diverse fasce d’età, in cui i bambini sperimenteranno nuove modalità di comunicazione con l’uso della LIS e della CAA. Il 28 dicembre Michele Polo porterà la Pimpa in friulano con la lettura animata “11 a O cul libron”. Il 30 dicembre il Teatro Positivo presenterà due spettacoli, “Rudolph” al mattino e “Il tamburo di Gioele” nel pomeriggio, entrambi a partecipazione libera.

Con l’arrivo del nuovo anno, il programma continuerà con il laboratorio “Tondo come Pimpa” di Kaleidoscienza il 2 gennaio; con due attività musicali il 3 gennaio, dedicate rispettivamente ai bambini dai tre ai sei anni e ai piccolissimi da zero a tre anni; e con l’incontro “Un pallino di colore”, sempre a cura di Kaleidoscienza, il 4 gennaio. Il 5 gennaio Cosmoteatro animerà la giornata con “Zippo”, un’animazione con burattini rivolta ai bambini dai tre ai cinque anni. Il 6 gennaio l’Epifania sarà celebrata con “Pimpa tra acrobazie e meraviglie”, una serie di improvvisazioni circensi a cura del Duo Ma’Mè Circus.

Il programma degli appuntamenti potrà subire piccole variazioni e si affianca agli orari di apertura della mostra, che fino al 6 gennaio seguirà il calendario 9.00–12.30 e 14.00–18.30 dal martedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica sarà aperta con orario continuato 9.30–18.30. La mostra resterà chiusa il 24, 25 e 31 dicembre, sarà invece aperta il 26 dicembre dalle 9.30 alle 18.30, il 1° gennaio dalle 14.00 alle 18.30 e il 5 e 6 gennaio dalle 9.30 alle 18.30.