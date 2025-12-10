Lignano premiata in Europa per il turismo sostenibile

La Società Lignano Pineta premiata per il suo modello di turismo sostenibile.

Skål Europe ha assegnato alla Società Lignano Pineta uno dei prestigiosi Skål Europe Sustainability Awards, riconoscimento che celebra le realtà turistiche capaci di coniugare innovazione, tutela ambientale e attenzione alle comunità locali. La cerimonia si è svolta il 6 dicembre a Budapest, dove il neo presidente di Skål Europe, Paolo Bartolozzi, ha consegnato il premio ad Armando Ballarin, già presidente di Skål Italia, in rappresentanza della società lignanese.

Le iniziative che hanno convinto la giuria europea

Il progetto presentato dalla Società Lignano Pineta è stato giudicato un modello replicabile di gestione sostenibile, frutto di anni di investimenti su più fronti. L’azienda ha installato impianti fotovoltaici per oltre 250 kW distribuiti in tre sedi, otto impianti solari termici per la produzione di acqua calda e una flotta di mezzi elettrici supportati da sette punti di ricarica diffusi sul territorio.

Altre azioni riguardano l’introduzione di sistemi di filtraggio dell’acqua per favorire l’uso di borracce, il recupero della sabbia derivante dalla vagliatura delle alghe, la collaborazione con il produttore artigianale di calzature da materiali riciclati RE49 e il ruolo decisivo all’interno della Comunità Energetica Rinnovabile “Com-È Lignano”, che consente di condividere energia pulita con famiglie e imprese. La società si distingue inoltre per la trasparenza dei propri dati grazie al bilancio di sostenibilità, redatto e presentato annualmente agli stakeholder.

Il valore dei premi Skål Europe

Gli Skål Europe Sustainability Awards hanno lo scopo di valorizzare pratiche virtuose del turismo responsabile, promuovendo progetti coerenti con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. L’adesione al programma è volontaria e intende incoraggiare gli operatori del settore a evolvere verso modelli etici, innovativi ed efficienti.

Durante la cerimonia, Paolo Bartolozzi ha sottolineato l’importanza dell’effetto moltiplicatore generato dai riconoscimenti: “Che il premio conferito possa generare un effetto a catena. Quando un’azienda o una destinazione turistica vince uno Skål Europe Sustainability Award, si incoraggia altri operatori a seguirne l’esempio. Vogliamo che questi premi siano un faro per le “best practices” nel turismo sostenibile e dimostrino che essere responsabili dal punto di vista ambientale e sociale può portare importanti ritorni ed essere vantaggioso per la longevità aziendale”.

Un percorso già riconosciuto a livello internazionale

Per la Società Lignano Pineta non si tratta del primo risultato di rilievo in ambito Skål. Nel 2021 l’azienda aveva già ricevuto un premio internazionale per il progetto di abbellimento con mosaici dei sette recapiti spiaggia dello stabilimento balneare, realizzato insieme alla Scuola Mosaicisti del Friuli e alla designer Lucia Ardito.

Le parole del presidente Giorgio Ardito

Il presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, ha accolto con soddisfazione il nuovo traguardo, evidenziando la visione di lungo periodo che guida l’azienda: “Ricevere questo riconoscimento ci fa onore e premia il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Essere un punto di riferimento nel turismo sostenibile a livello europeo ci riempie di orgoglio. Una conferma di una leadership costruita su investimenti costanti, visione strategica e un radicato legame con il territorio. Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo a investire in tecnologie pulite, nella comunità energetica e in progetti innovativi che rendano Lignano un esempio di destinazione turistica responsabile per le future generazioni”.