Unire imprese, territorio e inclusione sociale coinvolgendo l’intera comunità: è questo l’obiettivo di “For Nothing”, il progetto ideato dalla Fondazione Progettoautismo FVG Onlus di Tavagnacco. Un’iniziativa che Shi’s, brand del Gruppo Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.A -, sostiene attivamente offrendo a persone adulte con forme di autismo grave opportunità di stage lavorativi nei ristoranti di Udine – in Largo dei Pecile e in Viale del Ledra.

“For Nothing” rappresenta un modello unico in Italia di responsabilità sociale d’impresa, che permette l’integrazione delle persone adulte con disturbo dello spettro autistico, anche in forme gravi, attraverso esperienze lavorative concrete in contesti produttivi e commerciali del territorio udinese. La collaborazione, che coinvolge ad oggi otto imprese, dà vita a una rete che unisce mondo profit, non profit e comunità. Il progetto, infatti, da un lato aiuta le persone più fragili ad avere una maggior consapevolezza delle proprie capacità e a sentirsi parte di una rete sociale e, dall’altro lato, promuove una maggiore inclusione nella comunità e nelle imprese.

Shi’s, facendo propri i valori e la missione di “For Nothing”, partecipa attivamente al progetto con i ristoranti di Udine mettendo a disposizione le attività lavorative e il supporto del proprio personale adeguatamente formato. Un impegno concreto che ribadisce la volontà del brand e di Cigierre di contribuire al miglioramento della vita delle persone autistiche e alla costruzione di una comunità più inclusiva.

“Sosteniamo “For Nothing” perché crediamo profondamente nel valore sociale dell’inclusione e nella capacità delle imprese di generare un impatto positivo e duraturo sul territorio – ha dichiarato Silvia Mandrelli, Business Unit Manager di Shi’s. L’incontro tra il nostro personale e le persone autistiche della Fondazione è un arricchimento reciproco: per loro rappresenta un’opportunità di crescita e autonomia, per noi un’occasione per diventare un’azienda più accogliente e attenta alla comunità”.

“Abbattere le barriere culturali che limitano l’accesso agli stage lavorativi nelle imprese per persone gravemente compromesse e non avviabili al lavoro è un processo di civiltà, una rivoluzione elementare che scardina gli ordinari percorsi proposti dalle istituzioni – ha commentato Elena Bulfone, Presidente di Fondazione Progettoautismo. Ringrazio Cigierre per questa partnership win-win-win in cui vincono insieme l’impresa, la comunità e le persone fragili”.