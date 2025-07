A Udine Est un nuovo mega murales: è dedicato ad un grande poeta friulano

Un nuovo grande murales a Udine, nel quartiere Aurora.

Nel quartiere Aurora, a Udine Est, è stato appena completato un nuovo murales che celebra la figura del poeta friulano Federico Tavan, scomparso nel 2013. L’opera, che campeggia sul muro di una palazzina Ater in viale Forze Armate, è stata realizzata dall’artista Simone Mestroni, ideatore del progetto di divulgazione letteraria “Città della Poesia” che racconta la letteratura attraverso i dipinti.

Il murales si affianca ad altri tre grandi ritratti già presenti nella zona, che ritraggono personalità come Giosuè Carducci, Giovanni Guareschi e Alda Merini. L’obiettivo è quello di far incontrare i passanti con le parole e le vite di grandi scrittori e poeti, creando non solo un percorso culturale ma anche una rigenerazione urbana che trasforma il quartiere in un “quartiere della poesia”.

A corredo dell’immagine di Tavan, compare uno dei suoi versi: “E’ forse chissà, un brutto scherzo della mia mente ma son convinto giacché non esisto che non muoio“. “Per chi ancora non lo sapesse – spiega Mestroni -, Città Della Poesia si occupa di divulgazione e promozione letteraria attraverso la realizzazione di murales raffiguranti poeti e scrittori. Questo che vedete è Federico Tavan, un nome pressoché sconosciuto fuori dal Friuli ma che merita il posto che gli ho voluto dare. Accanto a lui, ci sono altri tre condomini come questo che ospitano Carducci, Guareschi ed Alda Merini”.

Simone Mestroni, che ha firmato murales dedicati anche all’alpino Riccardo Giusto, primo caduto italiano nella Grande Guerra, e al Papa Buono Giovanni XXIII, continua così il suo racconto visivo della letteratura e della storia attraverso i colori e i muri della città mentre il quartiere Aurora, con queste nuove opere, si trasforma in un luogo di incontro tra arte, letteratura e comunità, una grande mostra permanente che invita a scoprire o riscoprire la poesia, un passo alla volta.