I negozi scendono in strada: via Manin diventa passerella a cielo aperto

Via Manin diventa una passerella per una sera. Sabato 5 settembre il borgo nel centro di Udine ospiterà una sfilata dedicata a moda, gioielli, accessori e creatività, con protagoniste alcune realtà locali. L’appuntamento proseguirà poi con aperitivo e musica, per una serata all’insegna di shopping e intrattenimento.

L’iniziativa rientra nel programma di “Estate in via Manin – Borgo Manin 2026” ed è sostenuta da Confesercenti della Provincia di Udine, Borgo Manin – Borc di San Bartolomio, Comune di Udine e Io Sono Friuli Venezia Giulia.

La sfilata inizia alle 18

Il momento centrale della serata sarà “La via è una passerella”, con inizio alle 18. Lungo via Manin saranno presentate collezioni e creazioni frutto della collaborazione tra diverse attività ed eccellenze locali.

In passerella ci saranno Atelier Olesia, La Rosa dei Venti, Dalì Gioielli, Nicolori, Vision Ottica e Algo Natural, con proposte che spaziano dall’abbigliamento ai gioielli, dall’ottica al mondo della bellezza e del benessere. L’idea è portare le attività del borgo direttamente nella strada, trasformando per una sera via Manin in uno spazio aperto dedicato alla moda e alla creatività.

Dalle 19 aperitivo e dj set

Dalle 19 la sfilata lascerà spazio all’aperitivo e alla musica. A occuparsi del dj set sarà Maurizio Zilli, che accompagnerà la serata tra food, drink e musica.

Il programma è pensato per unire la presentazione delle collezioni delle attività locali a un momento più conviviale, con la strada trasformata in uno spazio di incontro e intrattenimento. L’appuntamento di sabato 5 settembre è a ingresso libero.