Nodo ferroviario di Udine, Aldo Isi nominato commissario

Una svolta decisiva per il futuro della mobilità ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha nominato Aldo Isi, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, commissario straordinario per il completamento del nodo ferroviario di Udine, snodo strategico per i collegamenti verso Tarvisio e la linea Udine-Cervignano.

“Apprendo con soddisfazione la notizia che il ministro Salvini ha deciso di nominare Aldo Isi come commissario per il completamento del nodo di Udine, un’opera ferroviaria cruciale perché è il punto cruciale e di transito della ferrovia ponte che porta a Tarvisio oltre che al tratto della Udine-Cervignano”.

Così commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante la notizia pervenuta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul commissariamento del nodo ferroviario di Udine e sulla nomina dell’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Aldo Isi.

“Questa notizia è la risposta alla nota che io personalmente ho inviato l’11 aprile del 2025 al ministro Salvini, a seguito di un incontro avvenuto presso il Ministero, presente la stessa RFI assieme a rappresentanti di Confindustria Udine. L’opera commissariale consente di accelerare in maniera importante la realizzazione, perché riduce i passaggi burocratici e permette di approvare il progetto definitivo nelle fasi successive a quelle attualmente in corso in un’unica soluzione, senza spezzare in più fasi l’approvazione” spiega Amirante.

Oltre a questo Amirante sottolinea come “il commissariamento permetterà da parte del Governo una flessibilità di finanziamento anche una volta concluso la fase di gara”. Il Mit in una nota ha dichiarato che l’obiettivo è accelerare la realizzazione di questa infrastruttura.