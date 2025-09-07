ved. Gubiani

di 93 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Livia Londero. Ne danno il triste annuncio i figli Rudi con Marina, Tiziana con Angelo, i nipoti Boris, Stefano e Andrea unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Ospedaletto di Gemona del Friuli nella chiesa del Priorato di Santo Spirito mercoledì 10 settembre alle ore 16:00 ove la cara Livia sarà presente dalle ore 15:45 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: martedì 10:30 – 18:30 mercoledì 8:30- 15:15



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 9 c.m. alle ore 20:00 nella stessa chiesa.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



OSPEDALETTO DI GEMONA, 7 settembre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290