Renato Paglia è il nuovo presidente dei sommelier.

Con il 50 per cento di partecipazione al voto (a fronte di una media nazionale del 45) anche i sommelier AIS del Friuli Venezia Giulia hanno rinnovato i propri organi sociali per il quadriennio 2022-2026.

Il nuovo presidente è Renato Paglia, sommelier professionista e noto ristoratore udinese, che sarà coadiuvato in consiglio regionale da Mara Micolino (project manager food&beverage), Roberto Filipaz (architetto) e Alessandro Pareschi (docente istituto alberghiero).

A guidare le Delegazioni territoriali saranno Michele Paiano (Gorizia, consulente food&beverage), Pier Dal Mas (Pordenone, ristoratore), Bruno Cataletto (Trieste, biologo marino) e Vladimiro Tulisso (Udine, giornalista). In consiglio regionale, con la funzione di responsabile dell’Organo di controllo, anche Sonia Feruglio, commercialista udinese.

Ringraziando i soci per la loro partecipazione al voto, il neo presidente Renato Paglia si è complimentato anche per l’importante successo personale raggiunto da Renzo Zorzi, presidente uscente dei sommelier Fvg e in corsa per il seggio di consigliere nazionale dell’Ais: è stato eletto con oltre 5400 voti, piazzandosi al settimo posto tra quattordici candidati.