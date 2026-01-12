Apre a Udine la nuova sede di Scuola di Robotica: due giorni di Open Day

La sede di Scuola di Robotica a Udine.

Un nuovo polo di riferimento per la formazione tecnico-scientifica in Friuli Venezia Giulia: a Udine, in via Roma 60/2, apre la nuova sede di Scuola di Robotica, che si presenterà al pubblico con due giornate di Open Day, in programma venerdì 16 e sabato 17 gennaio.

Le giornate di apertura saranno l’occasione per conoscere l’offerta formativa della Scuola, che propone percorsi innovativi dedicati a bambini, ragazzi, docenti e aziende, con l’obiettivo di promuovere una cultura tecnologica consapevole, critica e orientata al futuro.

Venerdì 16 gennaio, alle 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova sede. Nel pomeriggio, alle 16:30, è previsto il workshop Intelligenza Artificiale a scuola: capire, scegliere, progettare, pensato per accompagnare i docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nella comprensione dell’Intelligenza Artificiale e del suo impatto sulla didattica.

Parallelamente, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado potranno partecipare al workshop Dal coding al problem solving: un approccio laboratoriale alla didattica STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), che utilizza il coding e la robotica educativa con LEGO come strumenti per sviluppare problem solving, creatività e lavoro collaborativo.

Sabato 17 gennaio dalle 10 alle 13 sarà invece dedicato ai ragazzi, con il workshop LEGO & Robot Challenge: attività e sfide, differenziate in base alle fasce d’età, alla scoperta della robotica, tra costruzioni LEGO programmabili, challenge e ambienti virtuali immersivi, per sperimentare e potenziare logica, creatività e spirito di collaborazione.

La sede friulana rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio regionale grazie all’attivazione di spazi dedicati alla formazione in intelligenza artificiale, robotica e nuove tecnologie, con un’offerta che integra educazione, sperimentazione e competenze richieste dal mondo del lavoro. I percorsi sono pensati per stimolare l’interesse dei più giovani verso le discipline STEAM, attraverso un approccio pratico e coinvolgente, capace di trasformare la curiosità in competenze concrete.

Quella di Udine è la terza sede a livello nazionale, dopo quella storica di Genova, presente dal 1999, e la recente inaugurazione di Milano, avvenuta pochi mesi fa. Scuola di Robotica è presente, inoltre, su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di formatori attivi in tutta Italia e, da due anni, è organizzatore nazionale della FIRST® LEGO® League, una delle più importanti competizioni educative internazionali, utilizzando i kit LEGO® come strumento didattico per l’educazione STEAM.

“L’apertura di Scuola di Robotica a Udine rappresenta un passo importante: è il risultato di una collaborazione consolidata con questa città e con diversi enti e realtà locali, come l’Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico ‘G. Bearzi’, con cui lavoriamo da quasi 15 anni”, ha dichiarato il presidente di Scuola di Robotica, Emanuele Micheli.

“Ora possiamo contare anche su uno spazio nostro, dedicato alla formazione delle generazioni del futuro, e non solo, sulle tecnologie emergenti. All’interno dei nuovi uffici e delle aule formative saranno presenti anche ragazze e ragazzi che abbiamo accompagnato e cresciuto in questi anni: un segnale concreto di come dalla collaborazione con la scuola possano nascere orientamento e risultati tangibili”.

L’obiettivo di Scuola di Robotica si fonda sulla convinzione che la robotica sarà uno degli strumenti chiave per affrontare alcune delle principali sfide dell’umanità, a partire dalla salute e dal benessere delle persone. Le tecnologie robotiche permetteranno infatti lo sviluppo di protesi intelligenti, nuovi strumenti di diagnosi, chirurgia e terapia, contribuendo in modo sempre più rilevante all’innovazione in ambito medico e scientifico. Parallelamente, la robotica rappresenta uno dei principali settori economici del futuro.

Con l’apertura della nuova sede di Udine, Scuola di Robotica rafforza il proprio impegno nel formare le nuove generazioni alle tecnologie emergenti, preparando bambini e ragazzi, oltre che docenti, imprese e aziende a comprendere e guidare l’innovazione, con una visione che unisce crescita educativa, sviluppo economico e impatto positivo sulla società.

Per prenotare il workshop all’Open Day: https://www.scuoladirobotica.it/open-day-udine/