Strada per Passo Rest, addio all’incrocio pericoloso: arriva una rotatoria

Una rotatoria a Redona, sulla sr 552 del Passo Rest.

Una soluzione definitiva per uno dei punti più critici della viabilità in Val Tramontina: la Regione ha confermato il via libera alla realizzazione di una nuova rotatoria in località Redona, lungo la Strada regionale 552 del Passo Rest. L’intervento, atteso dai residenti e dai frequentatori della zona, ha l’obiettivo di mettere in sicurezza l’attuale incrocio a raso che conduce verso Chievolis e la Diga di Colle.

L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, intervenuta in IV Commissione consiliare per fare il punto sulla progettazione dell’opera.

Un incrocio più sicuro per residenti e turisti

Il cuore dell’intervento riguarda il superamento di un’intersezione attualmente pericolosa. “L’opera è volta alla messa in sicurezza di un incrocio a raso con tre bracci stradali, caratterizzato oggi da scarsa visibilità“, ha spiegato l’assessore Amirante. “La prevista rotatoria consentirà la regolarizzazione dei flussi di traffico in transito lungo la regionale 552 e una migliore gestione del traffico in un punto piuttosto critico di quell’asse viario“.

Cronoprogramma e risorse

Per la realizzazione dell’infrastruttura sono stati stanziati complessivamente 500mila euro. Per quanto riguarda i tempi, la macchina burocratica è già in movimento: “Entro quest’anno Fvg Strade predisporrà il progetto di fattibilità tecnico-economica – ha confermato l’assessore – che dovrà poi essere sottoposto alla condivisione dei territori interessati”.

Non solo rotatorie: il piano per le strettoie del lago

Oltre allo snodo di Redona, la Regione sta valutando un potenziamento complessivo dell’asse viario della Val Tramontina. L’assessore ha infatti informato che è in corso l’analisi per l’allargamento puntuale dei tratti in strettoia della SR 552 che costeggiano il lago di Redona.