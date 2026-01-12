Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 13 gennaio

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia presenta condizioni di variabilità: sulla bassa pianura friulana e lungo la costa il cielo sarà coperto, con possibili pioviggini nel pomeriggio e in serata soprattutto sul Carso, mentre sul resto della regione cielo variabile con minore nuvolosità su Alpi e Prealpi Carniche. In montagna inversione termica a fondovalle, con lo zero termico che si attesta intorno ai 2700 metri.

Le temperature risaliranno un po’: nelle aree di pianura le minime oscillano tra i due gradi sottozero e un grado sopra, con massime tra sei e otto gradi, mentre lungo la costa i valori minimi si attestano tra i tre e i cinque gradi, con massime simili a quelle della pianura. A 1000 metri di quota la temperatura si aggira intorno allo zero, mentre a 2000 metri si registra circa un grado positivo.