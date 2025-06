Nuovi prezzi per il bike sharing: la sperimentazione a Udine.

Il Comune di Udine informa che è attiva da qualche giorno sull’app di Ride Movi, la società che gestisce il servizio di bike sharing a Udine, la tariffa Movi Flex, una promozione per favorire l’utilizzo del servizio di biciclette a noleggio nella città di Udine.

Il capoluogo friulano è la prima città italiana scelta da RideMovi per lanciare questa nuova formula promozionale in via sperimentale, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente l’uso della mobilità dolce, rendendo l’accesso al servizio di bike sharing ancora più semplice e accessibile per tutti.

I costi e la promozione.

Con un costo fisso di 2,99 euro ogni 30 giorni, gli utenti potranno usufruire di tariffe agevolate per ogni singola corsa: 0,30 euro per 15 minuti con le biciclette elettriche (e-bike) e 0,15 euro per 15 minuti con le biciclette muscolari. Superata la soglia dei 15 minuti, comunque superiore ai 12 minuti di utilizzo medio delle biciclette a noleggio in città, si applicano le normali tariffe standard.

La promozione, dedicata in particolar modo a chi utilizza frequentemente e per brevi tratti le bici, prevede un risparmio rispetto ai costi attuali. Oggi infatti, esclusi i pacchetti a esaurimento credito, una corsa con e-bike prevede un costo di 0,25 euro al minuto, più 1 euro per lo sblocco del mezzo, mentre l’abbonamento mensile ha un costo di 12,99 euro, con una tariffa di 1,50 euro ogni 20 minuti. Le biciclette muscolari prevedono invece un costo di 1,50 euro ogni 30 minuti, un abbonamento mensile da 10 euro (con utilizzo illimitato fino a 30 minuti) e un abbonamento annuale da 50 euro.