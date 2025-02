Nuove deleghe per assessori e consiglieri di Udine.

Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha disposto un ampliamento delle deleghe attribuite ad alcuni membri della Giunta e del Consiglio comunale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza amministrativa e rispondere in maniera più mirata alle esigenze della cittadinanza.

“La redistribuzione delle deleghe consente un miglioramento nella gestione del lavoro amministrativo e una maggiore attenzione a temi strategici per la città. L’obiettivo è garantire un’Amministrazione sempre più vicina alle esigenze dei cittadini, valorizzando le competenze interne e favorendo un approccio integrato alle politiche di sviluppo del territorio – ha commentato il sindaco De Toni – . L’assegnazione di queste nuove responsabilità mira a rendere l’azione amministrativa più efficace e capillare, consolidando il percorso di innovazione e sostenibilità avviato dall’Amministrazione comunale”.

Andrea Zini: Sviluppo del personale e benessere organizzativo.

L’assessore Andrea Zini ha ricevuto la delega allo Sviluppo del personale e benessere organizzativo, che si aggiunge alle sue attuali competenze in Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Politiche abitative per l’Edilizia sociale e Protezione Civile. Zini lavorerà in stretta collaborazione con la nuova dirigente al personale, nominata proprio il 1° febbraio al termine di un concorso pubblico, e si occuperà della gestione e dello sviluppo delle risorse umane del Comune, che conta circa 750 dipendenti.

“Lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione del personale rappresentano un asset strategico per il nostro Ente. È grazie alla valorizzazione e alla cura del capitale umano che possiamo garantire un’amministrazione efficiente e dinamica. A dicembre 2024 è stato approvato il regolamento per lo smart working, con una sperimentazione della durata di un anno per una parte dei dipendenti comunali, volta a introdurre nuove soluzioni organizzative e a migliorare il servizio offerto alla comunità. Inoltre, è in corso una mappatura delle competenze del personale, un’attività fondamentale per identificare e valorizzare le potenzialità interne e individuare le aree su cui investire in termini di formazione”, ha dichiarato Zini.

Arianna Facchini: Bilancio di sostenibilità dell’ente.

L’assessora Arianna Facchini ha invece ricevuto la delega al Bilancio di sostenibilità dell’ente, che si aggiunge alle sue attuali responsabilità in Demografica e Statistica, Politiche giovanili e Pari opportunità. Facchini avrà il compito di elaborare un documento che renda conto del lavoro svolto dall’Amministrazione, promuovendo trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza.

“La delega nasce dalla volontà di monitorare l’azione dell’Amministrazione e il suo impatto, producendo una rendicontazione accessibile per la cittadinanza, in un’ottica di trasparenza e stimolo alla partecipazione attiva. Si aggiunge e integra al lavoro in essere per la redazione del Bilancio di genere, strumento di analisi e programmazione delle politiche sulla base dell’impatto che queste hanno sulle disuguaglianze di genere”, ha affermato Facchini.

Nuove deleghe anche per Margherita Susanna, Giancarlo Ballotta e Stefania Garlatti Costa

Anche tre consiglieri comunali hanno ricevuto nuove deleghe: Margherita Susanna si occuperà di Animazione nei quartieri, Giancarlo Ballotta di Marketing territoriale e Stefania Garlatti Costa di Biodiversità urbana.

“Con piacere ho accettato la delega all’animazione nei quartieri, che mi vedrà impegnata nella promozione di attività culturali, allo scopo di maggiore socializzazione nei quartieri della nostra città. Il mio operato sarà in sinergia con l’Assessore alla Cultura Federico Pirone e l’Assessora ai Quartieri partecipati Rosi Toffano” le parole della consigliera Margherita Susanna.

Commenta così Giancarlo Ballotta: “La mia delega rivestirà un’importanza sull’aspetto promozionale del territorio, a partire dagli asset principali che è capace di offrire. Cercherò di sfruttare le leve di attrattività sotto i profili turistico, enogastronomico e promozionale. L’intenzione è quella di dare supporto al vice sindaco Alessandro Venanzi per degli eventi specifici che valorizzino il territorio”

Questo il commento, con un tocco di simpatia, della consigliera Garlatti Costa: “Mi interfaccerò con i diversi assessorati per tutelare la presenza delle molte specie animali e vegetali con cui conviviamo – spesso senza pensarci – in città. Dalla biodiversità culturale del friulano alla biodiversità degli ecosistemi naturali il passo è breve!”