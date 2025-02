Le operazioni del Soccorso alpino dopo la frana a Villa Santina.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana a Villa Santina, avvenuta intorno alle 12 di oggi, lungo la via ferrata Farina del Diavolo .

Dopo l’allarme sul posto è intervenuta la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino attivata dalla Sores assieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, all’elicottero e alla Protezione Civile si è portata a Villa Santina, ai piedi della parete.

Sette soccorritori e una unità cinofila da macerie hanno verificato con accuratezza che non ci fosse alcuna persona coinvolta, in un itinerario molto battuto in ogni stagione. I soccorritori poi hanno collaborato per la bonifica della frana avvenuto lungo la verticale dello stesso itinerario, interessandone alcuni tratti. Le operazioni si sono concluse intorno alle 14 e 30 e le cause e l’entità della frana sono al vaglio degli esperti.