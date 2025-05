Nuovi interventi sui marciapiedi di Udine: le strade interessate

Il piano di riqualificazione per i marciapiedi e le pavimentazioni dei quartieri di Udine.

La Giunta comunale di Udine ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) per un ampio piano di riqualificazione della rete pedonale cittadina, che prevede interventi diffusi su marciapiedi, pavimentazioni e accessi, con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Un investimento complessivo di 2 milioni di euro sarà destinato al miglioramento dell’accessibilità urbana, alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali e alla creazione di percorsi pedonali inclusivi in numerosi quartieri cittadini. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: garantire la sicurezza e la fruibilità delle strade da parte di tutte le categorie di utenti – con particolare attenzione alle persone con disabilità, anziani e famiglie – e riqualificare il tessuto urbano migliorando la qualità della vita nei rioni residenziali.

Le strade interessate.

Le strade interessate dagli interventi includono, tra le altre: via Brigata Re, via Adige, via Gaeta, via Lodi, via Battistig, via Petrarca, via Quintino Sella, via Val d’Aupa, via Monte Vodice, via della Valle, via Vipacco, via della Cisterna, via Manzini e via Po. Gli interventi comprendono la realizzazione di nuovi marciapiedi, il rifacimento delle pavimentazioni ammalorate, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali e la riorganizzazione di alcune sezioni stradali, anche attraverso la creazione di corsie apposite e passaggi adatti a tutti.

I tratti selezionati sono stati individuati sulla base di precisi criteri tecnici: dalla presenza di scuole, parchi e luoghi pubblici, alla condizione del manto stradale, fino alle necessità espresse dai residenti. Tutti gli interventi sono stati progettati in coerenza con il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

I lavori.

“Questa amministrazione ha scelto con decisione di investire in opere che rendano Udine più vivibile, accessibile e attenta alle esigenze di tutti”, dichiara l’Assessore alla Viabilità Ivano Marchiol. “La qualità dello spazio pubblico è un diritto dei cittadini e un dovere per chi governa: marciapiedi sicuri e percorsi accessibili non sono solo una questione tecnica, ma un segno tangibile di civiltà e inclusione.“

Il piano, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027, rappresenta una delle priorità strategiche per il miglioramento della mobilità e dell’infrastruttura urbana. I lavori si inseriscono in un disegno complessivo più ampio di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, già tracciato nel Documento Unico di Programmazione approvato a dicembre 2024. Le attività saranno avviate progressivamente già a partire dai prossimi mesi, con le prime rilevazioni che serviranno a identificare le aree precise degli interventi.