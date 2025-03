Un nuovo disco per gli 80 anni di Bobby Solo: è stato registato in Friuli

Bobby Solo compie 80 anni e pubblica un nuovo disco.

Martedì 18 marzo Roberto Satti, in arte Bobby Solo, compie 80 anni. Una bella cifra tonda che viene festeggiata con l’uscita di un nuovo disco, sia in formato cd sia in vinile, dal titolo “80 voglia di… Bobby Solo”.

La nuovissima uscita discografica, concomitante alla festa del compleanno, è un progetto ideato e fortemente voluto dall’autore e produttore discografico udinese Alberto Zeppieri, che in passato ha già firmato la realizzazione di due album con Bobby Solo e numerose canzoni scritte con lui, tra le quali “Une lagrime mi vise” (versione friulana ufficiale di “Una lacrima sul viso”, molto apprezzata da Mogol e da lui autorizzata presso la Siae) e “Bumba e la Zumba”, brano finalista al 60° Zecchino d’Oro, nel 2017.

La regia di “80 voglia di… Bobby Solo” arriva così da lontano: da Capo Verde, dove Zeppieri da tempo ha eletto il suo “buen retiro”, ma il disco è stato realizzato interamente a Udine, presso il “Master Studio” di Max Passon dove Alberto diversi anni fa aveva portato Bobby ad effettuare degli esperimenti ed egli si era trovato benissimo. Lì sono state realizzate le basi musicali sulle quali poi Bobby ha cantato.

Ne è nato un progetto che vede ben 16 canzoni, due a simbolica rappresentanza di ogni decade di vita dell’artista nato a Roma nel 1945 (da una famiglia originaria del Friuli Venezia Giulia), che da alcuni anni ha stabilito il suo quartier generale nella tranquilla Aviano, dove vive con la moglie Tracy Quade e il figlio Ryan, il più piccolo dei cinque.

Metà delle canzoni del disco sono in lingua italiana (testi di Zeppieri e musiche di Satti) e metà in inglese. Fedelissimo al suo mito Evis Presley, Bobby non ha perso l’occasione per dedicare alcuni classici del rock’n’roll al suo maestro spirituale. Per le nuove incisioni gli arrangiamenti e la direzione musicale sono stati affidati da Zeppieri a Sylvia Pagni, che ha predisposto differenti versioni dei brani, sia in chiave jazz sia in forma più intimistica, per consentire all’artista di scegliere quelle a lui più gradite. Uno di questi brani è stato rivisitato anche in chiave lounge dal Dj Thor, altro prezioso collaboratore di Alberto da lungo tempo.

Per l’occasione sono stati incisi anche due brani nuovissimi: l’inedita “Nonostante tutto” (featuring il catanese Fabio Abate, già chitarrista e vocalist di Carmen Consoli) e la rivisitazione in inglese di “Mi votu e mi rivotu” della mitica cantante popolare siciliana Rosa Balistreri, che Roberto Satti ha saputo visualizzare in veste americana.

Anche la veste grafica del nuovo album è stata realizzata a Udine, da David Zeppieri. La stampa di “80 voglia di… Bobby Solo” è stato affidata all’etichetta internazionale “Plaza Mayor Company”, con sede principale a Londra e uffici operativi a Hong Kong. L’album verrà distribuito in tutto il mondo, all’insegna della qualità e internazionalità del “Made in Friuli”.