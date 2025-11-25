A Udine un nuovo protocollo contro la violenza di genere.

Presso la sala conferenze della Prefettura di Udine, è stato sottoscritto oggi, 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il nuovo Protocollo “Costituzione di una rete interistituzionale per la prevenzione della violenza di genere. Linee Guida/Accordo per l’individuazione e la promozione di strategie condivise finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza di genere e domestica”.

Il Protocollo, sottoscritto da Prefettura, Questura di Udine, Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, Tribunale di Udine, Tribunale per i Minorenni di Trieste, Università degli Studi di Udine, Comune di Udine, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Ambiti territoriali dei Servizi Sociali dell’ex provincia di Udine, Ordine degli Avvocati di Udine e Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Udine, Ordine degli Psicologi del FVG, Rete Scolastica “Il Piacere della legalità – Mondi a confronto”, Centro UAV L’Istrice e Sportello Ascolto per Autori di Violenza S.A.VI di Udine, sostituisce il precedente protocollo sottoscritto nel 2013 e rappresenta un passo avanti significativo nella costruzione di una rete coordinata tra tutti i Soggetti coinvolti.

Le novità del protocollo.

Il Documento definisce linee guida comuni, impegni reciproci e obiettivi condivisi per prevenire, riconoscere e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e domestica, adottando modalità operative aggiornate e strumenti di coordinamento più efficaci, oltre ad un sistema integrato di monitoraggio delle attività.

Tra gli elementi qualificanti figurano procedure uniformi per l’accoglienza e la presa in carico delle vittime, il potenziamento dello scambio informativo tra le Istituzioni, percorsi integrati di tutela sanitaria, psicologica, legale e sociale, iniziative in ambito formativo e universitario e campagne congiunte di prevenzione e sensibilizzazione.

Il fenomeno della violenza di genere, radicato in stereotipi e disuguaglianze, richiede un impegno costante e coordinato. Per questo il Protocollo mira a creare una rete rafforzata e trasversale tra Istituzioni e Terzo settore, promuovendo non solo interventi di protezione e contrasto, ma anche azioni di prevenzione, formazione e sensibilizzazione, fondamentali per costruire una comunità più attenta, solidale e rispettosa.

Nel nostro territorio, le denunce mostrano che negli ultimi due anni si è registrato una la lieve diminuzione dei casi di stalking – circa del 20% – mentre sono rimaste tendenzialmente invariate le denunce di maltrattamenti in famiglia.

La firma nel giorno simbolo della lotta contro la violenza sulle donne rappresenta un gesto di forte unità e di volontà condivisa tra Istituzioni pubbliche e Associazioni private; un passo concreto verso un territorio che dice no alla violenza e che sceglie di agire insieme per tutelare le vittime, educare le nuove generazioni e promuovere una vera cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Come sottolineato dal Prefetto Lione “Firmare in questa giornata simbolica sancisce il nostro impegno concreto nella lotta a un fenomeno che, purtroppo, continua a coinvolgere troppe donne”.