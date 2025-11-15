Oncologia pediatrica, il calendario per sostenere i bambini e le loro famiglie

Torna il calendario solidale dell’associazione friulana Oncologia pediatrica Luca Odv

La solidarietà torna protagonista a Udine con la presentazione del calendario solidale dell’associazione friulana Oncologia pediatrica Luca Odv, un appuntamento ormai tradizionale di fine anno che sostiene bambini e famiglie impegnati nel difficile percorso della malattia.

Il calendario 2026, realizzato dallo studio fotografico Tassotto&Max, è stato presentato questo pomeriggio al museo friulano di storia naturale, alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin. Nel suo intervento, Bordin ha richiamato il valore del volontariato e il ruolo fondamentale dell’associazione: “Il volontariato sociale è qualcosa di straordinario e, in questo caso, lo è ancora di più l’impegno di chi sostiene e sensibilizza su sfide che nessuno dovrebbe affrontare”.

“Condividerle e combatterle insieme è fondamentale – ha proseguito -. Di fronte a situazioni così difficili possiamo chiuderci oppure trovare l’energia per creare realtà come l’associazione friulana Oncologia pediatrica Luca: una realtà davvero straordinaria”.

Bordin ha poi espresso gratitudine ai volontari e ai professionisti della sanità, sottolineando l’orgoglio della comunità regionale: “Il lavoro che svolgete rende orgoglioso il Friuli Venezia Giulia. Da oltre vent’anni l’associazione è un punto di riferimento per le famiglie colpite da patologie oncologiche in età pediatrica, offrendo un sostegno concreto dal punto di vista economico, emotivo e organizzativo lungo tutto il percorso di cura”.

Il presidente del sodalizio, Andrea Muraro, ha infine illustrato il significato del titolo scelto per il calendario 2026, “Dentro i piccoli gesti vivono cuori grandi”, un’espressione nata “a risultato ottenuto” per mettere in luce “la spontaneità e la purezza dei gesti che nascono tra i bambini, gesti di cui noi adulti dovremmo ricordarci più spesso”.