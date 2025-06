Le aziende giovani che hanno vinto gli Oscar Green di Coldiretti.

Il Villaggio contadino di Coldiretti, allestito nel cuore di Udine, ha fatto da cornice alla consegna degli Oscar Green, i riconoscimenti assegnati ai giovani agricoltori italiani che coniugano innovazione, sostenibilità e creatività. Un premio alle idee capaci di rivoluzionare il settore agricolo, promuovendo nuovi modelli di consumo e servizi in armonia con l’ambiente.

Tra i protagonisti, Amadou Baldeh, vincitore del premio Campagna Amica, ha portato la sua storia di integrazione e tenacia dal Gambia alla Valle d’Aosta. Arrivato in Italia a 27 anni, Amadou ha fondato un’azienda agricola tra Hone e Gressoney-Saint-Jean, dove coltiva mirtilli, ortaggi, noci e nocciole, producendo anche liquori e genepy essiccato. Dal 2022 è presente nei mercati di Campagna Amica, testimoniando il valore dell’agricoltura come strumento di inclusione e riscatto.

Il premio Coltiviamo Insieme è andato al progetto “Oltre le sbarre con l’aeroponica”, nato all’interno della Casa Circondariale di Poggioreale (Napoli), dove i detenuti coltivano piante officinali attraverso tecniche agronomiche innovative. L’iniziativa, ideata da Luigi D’Alessio e promossa dall’Aps Oltre il Giardino, consente ai partecipanti di intraprendere un percorso di riabilitazione e inserimento nel circuito economico di Campagna Amica.

In Piemonte, la categoria Custodi d’Italia ha premiato i fratelli Elia, Emily e Dennis, che hanno rilanciato l’agriturismo di famiglia “Il Falco”, trasformandolo in un punto di riferimento per la produzione di Castelmagno DOP. Rilevando la stalla e creando un caseificio aziendale, hanno dimostrato come l’agricoltura di montagna possa diventare motore di sviluppo locale.

Tecnologia e benessere animale si incontrano nel progetto di Raffaella Tavone, vincitrice nella categoria Impresa Digitale e Sostenibile. In Molise ha realizzato un pollaio hi-tech, dove sensori e sistemi automatizzati monitorano cibo, acqua e temperatura, simulando persino il ciclo naturale della luce solare. Il tutto gestibile da smartphone, in un’ottica di efficienza e rispetto per gli animali.

Dal Friuli Venezia Giulia, e in particolare da Udine, arriva l’idea premiata per la categoria Impresa che cresce. Soraya Zorzettig ha creato un originale glamping ispirato alle api: chalet a forma di alveare, costruiti in legno di larice, dotati di pannelli solari e immersi nei vigneti. Un progetto “plastic free” che fonde turismo sostenibile e valorizzazione del territorio.

Tra le esperienze più innovative spicca quella di Oscar e Andrea, giovani sardi premiati con “È ancora Oscar Green”, che attraverso la Società Agricola Pi’n’Pi coltivano funghi utilizzando fondi di caffè recuperati dai bar. Una filiera a rifiuti zero: al termine del ciclo, il substrato viene trasformato in nutrimento per lombrichi, chiudendo il cerchio dell’economia circolare.

Infine, nella categoria Agri Influencer, il riconoscimento è andato a Davide Codazzi, 29 anni, volto del profilo social #modavegia. Racconta la vita d’alpeggio a 1500 metri in Val Gerola, tra Buglio in Monte e Rasura, dove produce Bitto DOP con 70 animali. Con oltre 250mila follower, è riuscito a far dialogare tradizione e digitale, portando il mondo dell’agricoltura alpina a nuove generazioni.