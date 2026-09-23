Majano capitale dell’atletica giovanile: nel weekend, allo stadio Verza, la Finale A Oro dei Campionati di società su pista Allievi/e.

Per un fine settimana Majano sarà al centro dell’atletica giovanile italiana: sabato 26 e domenica 27 settembre, allo stadio Verza, si svolgerà la Finale A Oro dei Campionati di società su pista Allievi/e, appuntamento che porterà in Friuli Venezia Giulia 32 tra le migliori società italiane Under 18, 16 maschili e 16 femminili.

La manifestazione, organizzata dalla Libertas Majano, assegnerà i titoli nazionali per club e vedrà in gara anche atleti di primo piano del panorama giovanile, tra cui la campionessa europea Under 18 dei 100 metri Kelly Doualla.

“Per qualche giorno Majano sarà la capitale italiana dell’atletica giovanile“, ha sottolineato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, intervenuto alla presentazione dell’evento a Udine. La Regione ha riconosciuto il carattere straordinario della manifestazione, assegnando alla Libertas Majano un contributo di 10 mila euro.

In gara ci saranno anche due formazioni friulane: l’Atletica Malignani Libertas nel settore femminile e l’Atletica Brugnera Friulintagli in quello maschile. L’appuntamento rappresenta inoltre una vetrina per il territorio e valorizza il lavoro dei numerosi volontari impegnati nell’organizzazione. “Lo sport è agonismo, ma è anche comunità, incontro e promozione del territorio”, ha evidenziato Anzil, ricordando come il Friuli Venezia Giulia sia sempre più presente nel calendario delle grandi manifestazioni di atletica.