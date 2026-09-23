Lavori in corso, chiude la sede centrale delle Poste di Pordenone

Da giovedì 24 a sabato 26 settembre l’ufficio postale di Pordenone Santa Caterina (Poste centrali) sarà chiuso per lavori.
Poste Italiane comunica che da giovedì 24 a sabato 26 settembre l’ufficio postale di Pordenone Santa Caterina (Poste centrali) non sarà operativo per consentire lo svolgimento di interventi tecnici programmati.
Durante il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Pordenone 5, sito in via Candiani, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; In alternativa, per usufruire dei servizi anche nel pomeriggio, i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Pordenone 4, sito in via Montereale, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.
Al termine dell’intervento l’ufficio postale di Pordenone Santa Caterina riaprirà regolarmente al pubblico con il suo consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.