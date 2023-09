Di famiglia da sei generazioni, l’ottica di Udine festeggia 140 anni

L’Ottica Giacobbi è a Udine dal 1883.

Risale al 1883 la prima attestazione storica di un’ottica Giacobbi a Udine: da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, ma il negozio c’è ancora, porta lo stesso nome e ha appena festeggiato il traguardo dei 140 anni.

L’anniversario è stato celebrato al Castello di Villalta: 140 gli ospiti che hanno reso omaggio alla famiglia Giacobbi con le sue sei generazioni di ottici che si sono susseguite nel cuore della città, con una storia che parte dal Cadore. A fare gli onori di casa Emilio Giacobbi che dal 1979 conduce l’attività di famiglia.

Come riporta il sito dell’azienda Emilio Giacobbi Ottica, i registri parrocchiani documentano che Innocente Giacobbi, partito alla volta del Friuli aprì nel 1883 una bottega di ottica in via Vittorio Veneto, proprio dietro il Duomo della città.

Qui un giorno del 1926 arrivò Emilio (anche lui Giacobbi): aveva 27 anni e aveva appena perso il lavoro in ferrovia; si appassionò all’idea di far vedere bene le persone e, patentino di ottico alla mano, nel 1928 aprì il suo negozio in via Gemona. Nel 1979 lasciò il negozio, nel frattempo trasferito in Via Cavour, ai figli Ennio e Umberto.

Nel 1992, a riconferma della lungimiranza della famiglia Giacobbi, Ennio, zio di Emilio, fu tra i fondatori del Consorzio Ottico Italiano Gruppo GreenVision, realtà tutta italiana che conta più di 500 ottici indipendenti uniti dagli stessi valori. “Sono fiero del traguardo che abbiamo raggiunto – ha commentato Emilio Giacobbi -, e il nostro più grande ringraziamento va alla nostra clientela che da sempre apprezza la professionalità che da più di cento anni ci contraddistingue”.