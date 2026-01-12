Il duo pianistico più longevo del panorama concertistico internazionale arriva al Palamostre di Udine con “180 in 2”.

Il duo pianistico più longevo del panorama concertistico internazionale arriva al Palamostre di Udine per una delle più attese date del cartellone degli Amici della Musica, dal titolo “180 in 2”. Martedì 14 gennaio Bruno Canino e Antonio Ballista torneranno a stupire per quella che è ormai un’intesa pianistica leggendaria.

La critica è sempre stata pronta a rilevare la ricchezza dialettica che anima le esecuzioni di questi sempreverdi ragazzi: la differenza dei loro temperamenti offre al pubblico l’impressione che ognuno di loro trovi nell’altro il proprio alter ego. Ciò che più sorprende, in un sodalizio unico, è che le loro storie musicale individuali, nel corso di tutti questi anni, non abbiano minimamente appannato la loro rara fusione: anzi, il loro continuo ritrovarsi, anche a novant’anni, dà sempre l’impressione di una rinnovata freschezza.

Il programma.

Ascolteremo così 3 Danze slave di Dvorak, La valse di Ravel, Danzon cubano di Copland e Scaramouche di Milhaud: un programma ricco di spunti umoristici misti a poesia e inventiva, che immancabilmente brillerà sulla tastiera dello storico Steinway degli Amici della Musica, riportato sul palco del Palamostre per questa imperdibile occasione.

Con la particolare attenzione per le nuove generazioni che distingue la longeva associazione udinese, la serata sarà invece aperta da un duo emergente: Sara Rigo e Alessio de Franzoni – pianoforte a quattro mani – eseguiranno due delle celeberrime Danze ungheresi di Brahms, accompagnate dall’ensemble di danza del Liceo coreutico Uccellis di Udine.

La 104^ Stagione degli Amici della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione FVG, Fondazione Friuli e Comune di Udine, grazie al sostegno di BCC Banca di Udine, NordGroup e ABAU Accademia Tiepolo, accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Confindustria Udine, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine.

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Vivaticket, oltre che al botteghino del Palamostre, fino a esaurimento dei posti, 40 minuti prima del concerto. Info www.amicimusica.ud.it.