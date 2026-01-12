Il ricavato dell’evento “Note di Solidarietà” interamente devoluto all’associazione Pane Condiviso OdV per i bambini di Haiti e Perù.

Un assegno da 13.130 euro, frutto di un concerto di beneficenza, è stato consegnato nella sede di Gesteco Spa a Povoletto: si tratta del ricavato dell’evento “Note di Solidarietà”, promosso dall’Asd Help Haiti – Chiarcosso insieme a Gesteco Spa e Autotrasporti Chiarcosso Srl, interamente devoluto all’associazione Pane Condiviso OdV.

I fondi andranno a sostenere i progetti che l’associazione porta avanti da oltre quarant’anni in Haiti e in Perù, offrendo accoglienza, istruzione e protezione a bambini e adolescenti in condizioni di estrema vulnerabilità. Durante la cerimonia di consegna, Ivana Mary Agosto Chiarcosso, presidente di Pane Condiviso, ha voluto sottolineare il significato profondo di questa iniziativa.

“È un esempio bellissimo – ha detto – di come diverse realtà del nostro territorio sappiano fare rete e guardare oltre i propri confini, ricordando chi è lontano ma non dimenticato”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione alla sostenibilità sociale e alla responsabilità comunitaria portato avanti da tempo sia da Gesteco Spa che da Autotrasporti Chiarcosso.