Sacchetti abbandonati al parcheggio del Parco Moretti: la situazione non è cambiata.

La pessima situazione in cui versa il parcheggio del pre ingresso del parco Moretti di Udine non ha purtroppo subito miglioramenti. Ad agosto dello scorso anno infatti, alcuni cittadini segnalavano quanto questo spettacolo indecente si protraesse da moltissimi anni, arrecando, oltretutto, un potenzialmente pericolo per la salute dei bambini, soliti a giocare nelle vicinanze.

L’assessore all’ ambiente di Udine, Eleonora Meloni, lo scorso anno aveva assicurato che la situazione sarebbe cambiata, proprio con queste parole “Siamo consapevoli della situazione in cui versano i cittadini che vivono nei condomini antistanti il parco, il disagio è senza dubbio enorme – spiegava la Meloni- proprio per questo abbiamo già in previsione un incontro, che si svolgerà a settembre ( 2023) dove presenzierà l’ANACI ( associazione amministrativa condomini e immobiliari) e la NET ( la società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti )”. A quanto pare, però, nonostante la riunione, il problema al momento sembrerebbe non avere ancora trovato una soluzione che possa soddisfare i residenti.