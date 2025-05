Arriva a Udine la passeggiata coi bassotti.

Una marea di zampe corte e nasi all’insù animerà il centro di Udine sabato 25 maggio, con la nuova edizione della Passeggiata di Primavera dei Bassotti, organizzata da Sausage Walk Italia. Un evento gratuito, allegro e aperto a tutti, che celebra la voglia di incontrarsi e condividere la passione per questi irresistibili cagnolini dalle gambe corte e dal cuore grande.

L’appuntamento è fissato per le 10:30 in Piazzale Castello, con partenza alle 11:00: da lì prenderà il via una camminata tra le vie del centro, animata da decine di bassotti accompagnati dai loro orgogliosi “bassottisti”. A guidare il corteo sarà Emanuela Santi, referente del gruppo “Bassotti FVG”. La passeggiata, inizialmente prevista a marzo e poi rimandata per maltempo, si svolgerà in contemporanea anche a Lecce. A Udine che i cani in formato “salsiccia” avranno l’occasione di prendersi la scena con la loro buffa eleganza e la spiccata personalità che li contraddistingue.

Oltre al divertimento, l’evento ha anche uno scopo benefico: per ogni gadget venduto, 3 euro saranno donati all’associazione AssBPP – Bassotti e Poi Più ODV, che si occupa del recupero e dell’assistenza ai bassotti in difficoltà. La partecipazione è libera, non serve iscriversi: basta presentarsi con il proprio amico a quattro zampe e con la voglia di condividere una mattinata speciale. Per informazioni: mb@sausagewalkitalia.it.