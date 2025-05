Deposito in fiamme vicino ad una casa, i vigili del fuoco evitano il peggio

A Porcia, incendio nel deposito vicino ad un’abitazione.

Nella prima serata di ieri, lunedì 19 maggio, intorno alle ore 19, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per domare un incendio scoppiato in un deposito adiacente a un’abitazione privata situata nel territorio comunale di Porcia.

Sul posto è giunta una squadra operativa supportata da un’autobotte e dal funzionario di guardia della sede centrale. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato la struttura, una costruzione in metallo con pannelli coibentati, già completamente avvolta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state tempestive e hanno impedito che l’incendio si propagasse alla vegetazione circostante, evitando così conseguenze potenzialmente ben più gravi.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica del deposito, che al momento dell’incendio conteneva legname e materiali vari. Successivamente, è stata messa in sicurezza l’intera area interessata, con particolare attenzione alla verifica che i fumi non si fossero infiltrati nell’abitazione vicina. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, l’evento non ha coinvolto persone.