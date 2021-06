L’incidente sulla tangenziale di Udine.

Perde il controllo dell’auto sulla tangenziale di Udine e finisce rovesciato su un fianco. È accaduto poco prima delle 12, nelle vicinanze dello svincolo per lo stadio Friuli.

La vettura, per cause in corso di accertamento, si è capottata, terminando poi la sua corsa sul fianco destro. Immediato è scattato l’allarme. Il conducente ha riportato dei graffi e delle contusioni: non è in gravi condizioni, ma è stato accompagnato a scopo precauzionale in ospedale a Udine.

Presenti sul posto i carabinieri e la polizia di Udine per i rilievi e la viabilità. Dopo l’incidente, il traffico sulla tangenziale ha subìto alcuni disagi.

