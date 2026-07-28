Udine, alla piscina di via Pradamano tornano i corsi di nuoto per bambini e ragazzi

Tornano alla piscina di via Pradamano, a Udine, i corsi di nuoto dedicati a bambini e ragazzi per la stagione sportiva 2026/2027. Il programma prevede 20 lezioni tra settembre 2026 e febbraio 2027, con iscrizioni online aperte per pochi giorni all’inizio di settembre.



Le attività sono rivolte ai minori dai 5 ai 13 anni, sia residenti a Udine sia provenienti da altri Comuni, e comprendono percorsi pensati per chi si avvicina al nuoto e per chi vuole consolidare le capacità già acquisite. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi sulla base dell’età e del livello di preparazione.

Venti lezioni fino a febbraio 2027

Il corso sarà articolato in un’unica fase e comprenderà 20 lezioni settimanali da 40 minuti ciascuna. Gli incontri si terranno il martedì e il venerdì, tra le 17 e le 19, e il sabato, dalle 16.20 alle 18.20.



Le lezioni prenderanno il via il 22 settembre per i turni del martedì, il 25 settembre per quelli del venerdì e il 26 settembre per il sabato, per poi concludersi nel febbraio 2027. La gestione dell’intero servizio, dalle iscrizioni alla riscossione delle quote, è stata affidata alla ditta Orizzonti.

Le tariffe in base all’Isee

Per le famiglie residenti a Udine sono previste tariffe differenziate sulla base dell’Isee. La quota sarà di 94 euro per chi ha un indicatore fino a 12 mila euro e di 100 euro per la fascia compresa tra 12.001 e 18 mila euro.



Si sale a 114 euro per gli Isee tra 18.001 e 30 mila euro, mentre per chi supera i 30 mila euro, oppure non presenta la certificazione, il costo sarà di 174 euro. Per i bambini e ragazzi non residenti nel Comune di Udine la tariffa è fissata a 227 euro.

Pre-iscrizioni online dal 1° al 4 settembre

Le domande di pre-iscrizione potranno essere presentate esclusivamente online dalle 10 di martedì 1° settembre alle 10 di venerdì 4 settembre 2026, attraverso il sito di Orizzonti Nuoto Udine, nella sezione dedicata ai corsi per minori organizzati in convenzione con il Comune.



Una volta accolta la domanda, sarà necessario completare l’iscrizione procedendo con il pagamento e consegnando il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Senza il documento sanitario il minore non potrà prendere parte alle lezioni.