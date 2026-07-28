Carta d’identità “tarocca”: 23enne sorpreso con la CIE senza microchip e alterata

Una carta d’identità elettronica con anomalie tali da far ritenere il documento falsificato è costata una denuncia a un 23enne straniero domiciliato a Udine. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale svolto nell’ambito dell’attività di monitoraggio del territorio messa in campo dalla Compagnia Carabinieri di Udine durante lo scorso fine settimana.

Durante gli accertamenti sul documento esibito dal 23enne sono emerse diverse irregolarità. La Carta d’identità elettronica, intestata allo stesso giovane, risultava infatti priva di microchip e presentava alterazioni e incisioni considerate incompatibili con un documento regolare. Per questo motivo i militari hanno proceduto alla denuncia del giovane per le ipotesi di reato relative alla falsificazione del documento.

Denunciato anche un 26enne per la violazione dei divieti

Sempre nell’ambito dei controlli effettuati dai Carabinieri a Udine, è stato denunciato anche un 26enne straniero domiciliato nel Medio Friuli. L’uomo, sottoposto a verifica, è risultato destinatario di due provvedimenti che gli vietavano la presenza in determinate zone della città: il divieto di ritorno nel Comune di Udine e il divieto di accesso alle aree urbane.

I militari hanno quindi proceduto alla denuncia dopo aver accertato la violazione delle misure a suo carico.