A Sappada debutta “Un uomo affollato”: Andro Merkù porta in scena il suo nuovo spettacolo

Sarà Sappada a tenere a battesimo il nuovo spettacolo di Andro Merkù. Domenica 2 agosto alle 20.45, in Piazza Palù, andrà in scena la prima assoluta di “Un uomo affollato”, il nuovo progetto dell’artista triestino che torna sul palco con uno spettacolo pensato appositamente per il pubblico sappadino.

Un debutto particolare per uno degli imitatori e conduttori radiofonici più apprezzati in Italia, che negli anni ha costruito la propria carriera attraverso la satira, le imitazioni e la capacità di raccontare l’attualità dando voce a decine di personaggi.

Dalla radio al palco: la carriera di un imitatore

Merkù arriva a Sappada dopo un percorso artistico sviluppato tra teatro e radio. Tra le esperienze più note ci sono i dieci anni trascorsi al fianco di Giuseppe Cruciani nella trasmissione “La Zanzara” su Radio 24 e l’attuale esperienza a “Bonjour Bonjour” su Radio Monte Carlo.

Nel corso degli anni il pubblico ha imparato a riconoscere la sua voce e il suo stile, capace di trasformare politici, personaggi pubblici e protagonisti dell’attualità in vere e proprie maschere satiriche.

Uno spettacolo tra interviste, racconti e nuove imitazioni

“Un uomo affollato” non sarà però un semplice spettacolo di imitazioni. La formula scelta da Merkù sarà quella di un’intervista spettacolarizzata, durante la quale ripercorrerà la propria carriera alternando racconti, aneddoti e le interpretazioni dei personaggi che lo hanno reso famoso.

Ogni tappa del tour avrà caratteristiche diverse, con un testo adattato al luogo che ospita lo spettacolo. Proprio Sappada avrà quindi il compito di inaugurare questo nuovo percorso artistico. Tra le novità previste anche la prima interpretazione pubblica dell’imitazione di Giuseppe Cruciani.

La soddisfazione del Comune: “Un valore aggiunto per l’estate”

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Turismo e allo Sport Silvio Fauner, che ha sottolineato il valore della scelta di Sappada come sede della prima assoluta. “Siamo particolarmente orgogliosi che Andro Merkù abbia scelto Sappada per il debutto del suo nuovo spettacolo – ha dichiarato Fauner –. È un artista di grande talento, conosciuto e apprezzato a livello nazionale, che negli anni ha saputo conquistare il pubblico con intelligenza, ironia e professionalità”.

Secondo l’assessore, ospitare una prima assoluta rappresenta “un valore aggiunto per il calendario estivo” e conferma la volontà dell’amministrazione di proporre appuntamenti originali e di qualità, capaci di arricchire l’offerta culturale e di intrattenimento per residenti e turisti. Lo spettacolo si inserisce nel programma degli eventi estivi di Sappada.