Una passeggiata nel silenzio della montagna, illuminata soltanto dalle stelle e con una vista unica sulla pianura friulana. Torna a Valle di Soffumbergo, frazione di Faedis, la Notturna di San Lorenzo, l’appuntamento che ogni estate porta escursionisti e famiglie a scoprire il territorio con un’atmosfera completamente diversa.

L’edizione di quest’anno è in programma sabato 8 agosto e propone una camminata serale tra natura, astronomia e tradizioni locali, organizzata dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo, una delle realtà associative più piccole d’Italia.

Quattro chilometri tra boschi e panorami notturni

Il percorso sarà un anello di circa 4 chilometri, con partenza dal centro di Valle di Soffumbergo e un itinerario che toccherà Pedrosa, il Monte San Lorenzo e il rientro in paese. L’escursione si sviluppa tra i 680 e i 913 metri di quota, con una difficoltà media e una durata complessiva di circa due ore e mezza.

L’obiettivo non è solo camminare, ma vivere il paesaggio in una dimensione diversa: ascoltare i rumori del bosco, il silenzio della notte e osservare il cielo lontano dalle luci artificiali. “È una camminata che offre la pace e il benessere di una sana attività in montagna – spiega il presidente della Pro Loco, Gian Franco Specia – unita all’occasione rara di vivere i rumori, il silenzio, le emozioni e le ombre che solo la notte e le stelle sanno regalare”.

L’osservazione delle stelle dal “Balcone sul Friuli”

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’arrivo al Belvedere di Valle di Soffumbergo, previsto intorno alle 22.45. Qui i partecipanti potranno assistere a una sessione di osservazione astronomica dal celebre “Balcone sul Friuli”, in compagnia del professor Steno Ferluga, astronomo, grazie alla collaborazione con la Pro Loco Castrum Carmonis di Cormons.

Il punto panoramico è considerato uno dei luoghi più suggestivi della regione per osservare il cielo notturno, grazie alla posizione lontana dalle luci artificiali e immersa nel silenzio.

Ritrovo alle 19.30, poi la partenza della camminata

Il programma prevede il ritrovo in piazza a Valle di Soffumbergo tra le 19.30 e le 20 per le iscrizioni. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona, mentre per i ragazzi fino ai 14 anni è prevista una quota ridotta di 5 euro.

La partenza della camminata guidata dai volontari della Pro Loco è fissata alle 20.30. Dopo l’esperienza sotto le stelle, il rientro in piazza è previsto intorno alle 23.15, dove i partecipanti troveranno un ristoro compreso nella quota con pastasciutta, anguria e castagne ad agosto. “Si tratta di un piccolo e sorprendente assaggio fuori stagione – ha spiegato Specia – offerto a tutti i partecipanti per omaggiare la nostra festa autunnale”.

Cosa portare e come partecipare

Trattandosi di un’escursione serale e notturna, gli organizzatori raccomandano un equipaggiamento adeguato: sono necessari abbigliamento e calzature da trekking, una torcia elettrica e, per chi li possiede, sono consigliati anche bastoncini da trekking e binocolo.

Gli amici a quattro zampe sono ammessi. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite telefono o WhatsApp ai numeri 342 6229259, 338 4620388 e 338 1720603, oppure scrivendo all’indirizzo email [email protected].