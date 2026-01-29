Il futuro della Glera è nel dna: in Friuli 5 varietà di vitigno resistenti alle malattie

Grazie al miglioramento genetico, creati vitigni resistenti alle malattie fungine.

Meno trattamenti in vigneto, maggiore sostenibilità e tutela dell’identità del vitigno: è questo l’obiettivo del lavoro di ricerca presentato oggi al Centro di ricerca dei Vivai Cooperativi di Rauscedo durante il convegno “La Glera del futuro”, alla presenza dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier.

Al centro dell’incontro il miglioramento genetico applicato alla Glera, vitigno strategico per il Friuli Venezia Giulia e per l’intero comparto del Prosecco. I ricercatori hanno illustrato cinque nuove varietà resistenti alle principali malattie fungine, in particolare peronospora e oidio, capaci di garantire una gestione dei vigneti più efficiente e a minore impatto ambientale, senza snaturare le caratteristiche del vitigno.

“Il miglioramento genetico è uno strumento fondamentale per affrontare le sfide del cambiamento climatico e rendere le coltivazioni più sostenibili”, ha affermato Zannier, sottolineando come la Glera rappresenti il vitigno più diffuso in regione. “Parliamo inoltre di una pluralità di prodotti, tra cui uno dei vini più iconici del nostro territorio, il Prosecco. Una denominazione dal valore complessivo e strategico inestimabile non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma anche per il Veneto, considerando una produzione che supera i 600 milioni di bottiglie esportate in tutto il mondo”

Secondo Zannier, la ricerca sulle varietà resistenti apre nuove prospettive per l’intera filiera, sia sul piano ambientale sia su quello economico e commerciale. Un percorso che richiederà ulteriori sperimentazioni e, in prospettiva, adeguamenti dei disciplinari, ma che può portare benefici concreti ai produttori.

All’evento hanno partecipato anche i Consorzi Prosecco Doc, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e Asolo Montello. In chiusura, l’assessore ha ribadito l’importanza delle Doc del Prosecco per il Friuli Venezia Giulia e la necessità di un quadro amministrativo condiviso che accompagni l’evoluzione del settore.