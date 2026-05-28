In via del Bon contro i passaggi a livello: la protesta a Udine

Un nuovo presidio per chiedere la dismissione dei passaggi a livello a Udine e riportare al centro dell’attenzione un problema che, secondo residenti e comitato, continua a pesare sulla vita quotidiana di interi quartieri.



Nel pomeriggio di ieri, circa 50 persone si sono ritrovate in via del Bon, a Udine, davanti al passaggio a livello, per una protesta pacifica promossa dal consigliere comunale del Partito democratico Matteo Mansi, da settimane impegnato in una mobilitazione permanente.



Al centro della protesta c’è la richiesta di un intervento concreto da parte delle istituzioni, dopo la raccolta di 224 firme e l’invio di più sollecitazioni alla Regione. Sullo striscione esposto dai manifestanti è stato rilanciato l’appello al presidente Massimiliano Fedriga, accusato dai promotori del presidio di non aver ancora dato risposte e di non essersi presentato in via del Bon per confrontarsi con i cittadini.

La protesta contro i passaggi a livello

La mobilitazione riguarda la presenza dei passaggi a livello cittadini, considerati dal comitato un ostacolo alla viabilità e alla sicurezza. Secondo i residenti e i promotori della protesta, le attese al transito dei treni creano disagi quotidiani, con ripercussioni anche sui mezzi di soccorso e sulle forze dell’ordine, che rischiano di restare bloccati durante gli interventi.

La protesta, intanto, è destinata ad andare avanti. Il comitato ha annunciato l’intenzione di organizzare una marcia cittadina il 31 ottobre, con partenza da piazza Libertà e arrivo davanti alla sede della Regione.

Il video.