La Nostra Famiglia festeggia 80 anni, una storia di cura accanto ai bambini

I festeggiamenti per gli 80 anni nelle sedi di Pasian di Prato e San Vito al Tagliamento.

Un compleanno speciale, fatto di sorrisi, colori e condivisione, ha unito le sedi friulane de La Nostra Famiglia di Pasian di Prato e San Vito al Tagliamento. Bambini, famiglie, operatori e rappresentanti delle istituzioni hanno celebrato insieme un anniversario importante: gli 80 anni dell’Associazione, nata da un gesto semplice di accoglienza e diventata nel tempo un punto di riferimento per migliaia di famiglie.

Era il 28 maggio 1946 quando due bambini, Umberto e Vera, vennero accolti nella casa di Vedano Olona. Da quel primo incontro è iniziata una storia che, in otto decenni, ha accompagnato una moltitudine di bambini e ragazzi nei percorsi di cura, riabilitazione e crescita. Oggi sono 23mila i piccoli pazienti seguiti dall’Associazione.



“Quando un ospite verrà in casa sarà trattato come un membro di essa, ed egli dovrà sentirsi come in famiglia”: così indicava il Fondatore dell’Associazione beato Luigi Monza, così il suo mandato è diventata una storia di bellezza e carità che ancora oggi sta dalla parte dei bambini e delle bambine, accanto alle famiglie.

Una festa nelle sedi di Pasian di Prato e San Vito al Tagliamento

Nelle sedi friulane la ricorrenza è stata vissuta come una grande festa di comunità. I bambini hanno lasciato il proprio segno su un grande cartellone collettivo e hanno partecipato alle attività di animazione organizzate dagli operatori, insieme a maghi e clown, in un clima di gioia e partecipazione.

La giornata si è conclusa con una torta di compleanno in grande stile, simbolo di un anniversario che non guarda soltanto al passato, ma anche al futuro di una realtà che continua a stare accanto ai bambini più fragili e alle loro famiglie.

Alle iniziative hanno preso parte anche la sindaca di Pasian di Prato, Juli Peressini, accompagnata dall’assessore Giorgio Ursig e dalla dirigente scolastica Loredana Giudice, e il vicesindaco di San Vito al Tagliamento, Giacomo Collarile. La loro presenza ha testimoniato la vicinanza delle amministrazioni comunali a una realtà profondamente radicata nel territorio.

In Friuli Venezia Giulia seguiti ogni anno 3.180 bambini e ragazzi

In Friuli Venezia Giulia La Nostra Famiglia si prende cura ogni anno di 3.180 bambini e ragazzi. Di questi, 220 sono in carico diurno, mentre 2.960 vengono seguiti in regime ambulatoriale.

La sede di Pasian di Prato accoglie 75 bambini in carico diurno e vede la presenza di 1.506 bambini e ragazzi che vi si recano almeno una volta alla settimana per prestazioni ambulatoriali. A San Vito al Tagliamento, invece, sono 145 i bambini che frequentano quotidianamente la struttura, trascorrendovi l’intera giornata per beneficiare di un trattamento sanitario intensivo e del diritto all’istruzione.

Il lavoro de La Nostra Famiglia in Friuli Venezia Giulia è reso possibile dall’impegno di 227 operatori, tra medici, terapisti, educatori, formatori e personale amministrativo. Professionalità diverse che ogni giorno contribuiscono alla costruzione di percorsi personalizzati, pensati per rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi.

Scienza, cura e accoglienza: la missione dell’Associazione

Le indicazioni del fondatore, riassunte nell’espressione “scienza e tecnica a servizio della carità”, sono ancora oggi al centro della missione dell’Associazione. La presa in carico globale del bambino resta il cuore dell’attività: ogni percorso viene pensato a partire dalla sua individualità, dal suo progetto di vita e dalle sue possibilità di crescita.

Oggi La Nostra Famiglia, con la sezione scientifica IRCCS Eugenio Medea, opera in 28 centri in Italia. Nell’ultimo anno ha accolto 23.257 persone e condotto 167 progetti di ricerca, con 141 pubblicazioni su riviste indicizzate.

Dai disturbi dello spettro autistico agli stati di minima coscienza, dalle malattie rare alle paralisi cerebrali infantili, le équipe multidisciplinari dell’Associazione lavorano per offrire a ogni bambino una nuova opportunità di vita e una speranza fondata sulla scienza.

Ottant’anni dalla parte dei bambini e delle famiglie

La festa nelle sedi friulane ha raccontato, attraverso i gesti semplici dei bambini e la partecipazione delle famiglie, il senso profondo di questi 80 anni di storia. Non soltanto una ricorrenza, ma il segno di una presenza che continua a crescere dentro la comunità.

In Friuli Venezia Giulia, La Nostra Famiglia prosegue il suo impegno quotidiano offrendo cura, sostegno e percorsi di crescita a bambini, ragazzi e famiglie. Una storia iniziata con due piccoli ospiti e diventata, nel tempo, una rete di accoglienza capace di guardare al futuro dei più fragili.