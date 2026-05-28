Tre surfisti in difficoltà a causa del vento, soccorsi nelle acque del Golfo di Trieste

Tre surfisti sono stati soccorsi questa mattina nel Golfo di Trieste dai Vigili del fuoco dopo essersi trovati in difficoltà in mare a causa dell’improvviso aumento dell’intensità del vento. L’intervento si è concluso senza conseguenze per i surfisti, tutti recuperati incolumi e accompagnati a terra insieme alla loro attrezzatura.

L’intervento si è svolto tra le 7.45 e le 8.30. La prima segnalazione è arrivata al comando dei Vigili del fuoco di Trieste dalla Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, che aveva ricevuto la richiesta di aiuto per un surfista in difficoltà nelle acque del golfo.

A quel punto è stata immediatamente fatta uscire in mare la motobarca dei sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste. I soccorritori hanno individuato lo sportivo e lo hanno recuperato insieme alla sua attrezzatura.

Altri due surfisti chiedono aiuto in mare

Durante l’intervento, altri due surfisti hanno attirato l’attenzione dell’imbarcazione dei Vigili del fuoco, segnalando a loro volta di trovarsi in difficoltà. Una volta raggiunti dai soccorritori, hanno spiegato di non riuscire a rientrare a terra a causa delle condizioni del vento. Anche loro sono stati quindi recuperati dalla motobarca dei sommozzatori e portati in sicurezza. I tre sportivi sono stati accompagnati a terra incolumi, senza necessità di ulteriori interventi sanitari.