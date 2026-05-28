Gli studenti dello Zanon premiati a livello europeo con il progetto Fleeve

Un progetto nato tra i banchi di scuola e arrivato a confrontarsi con idee imprenditoriali provenienti da tutta Europa. Gli studenti dell’ITC “Zanon” di Udine hanno conquistato il terzo premio alla POPRI Youth Competition, competizione internazionale dedicata all’imprenditorialità giovanile che si è svolta a Skopje, in Macedonia, nell’ambito dell’11° Forum EUSAIR.

La delegazione friulana ha rappresentato l’Italia davanti a studenti e gruppi provenienti da dieci Paesi europei, ottenendo il riconoscimento con il progetto “Fleeve”, una startup innovativa ideata dagli studenti e sviluppata attorno a “Mobble”, una bottiglia modulare personale.

Il progetto “Fleeve” premiato in Macedonia

Protagoniste della presentazione internazionale sono state Sara Bortolussi e Tania Pasqualetti, studentesse dell’Istituto Zanon, che hanno illustrato il progetto sviluppato da 12 studenti di classe quarta con il supporto della docente Tiziana Tibalt, guida e mentor del percorso. Il lavoro è stato accompagnato anche dalle formatrici di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Anna Quaia e Gioia Leita, nell’ambito delle attività promosse dall’Area Educazione Cooperativa.



Il progetto “Fleeve” punta su un’idea di impresa innovativa e sostenibile: una startup che ha progettato “Mobble”, una bottiglia modulare pensata per l’uso personale, nata dall’incontro tra creatività, attenzione all’ambiente e spirito imprenditoriale.

Il ruolo di Confcooperative Fvg

A coinvolgere e accompagnare lo Zanon in questa esperienza internazionale è stata Confcooperative Fvg, partner e organizzizzatrice per l’Italia della POPRI Youth Competition.



La competizione, nata in Slovenia e oggi estesa ai Paesi della strategia EUSAIR, rappresenta un’importante occasione di confronto per studenti delle scuole superiori e universitari, chiamati a sviluppare e presentare idee imprenditoriali innovative. A rappresentare l’Italia, nella categoria universitaria, c’era anche un gruppo di studenti del corso di laurea in Beni culturali, che ha sviluppato il proprio progetto nell’ambito di un percorso di tirocinio realizzato insieme alla cooperativa Puntozero.

Le soddisfazioni dopo il premio

“La partecipazione a POPRI conferma l’impegno dell’Area Educazione Cooperativa di Confcooperative Friuli Venezia Giulia nella promozione delle competenze imprenditoriali, dell’innovazione e della cooperazione internazionale tra le nuove generazioni, valorizzando percorsi che mettono al centro creatività, sostenibilità e capacità di costruire idee per il futuro”, è il commento a caldo del presidente regionale di Confcooperative, Daniele Castagnaviz.

Grande soddisfazione anche da parte dell’Istituto Zanon. “Il premio a livello europeo ci riempie di soddisfazione e conferma l’importanza di accompagnare gli studenti in percorsi che uniscono alla didattica la creatività e il confronto con il mondo del lavoro”, ha commentato la dirigente dell’ITC Zanon, Elena Venturini.

A settembre l’invito in Slovenia

Per gli studenti premiati il percorso non si fermerà alla competizione di Skopje. I ragazzi saranno infatti invitati a Isola, in Slovenia, nel mese di settembre, in occasione della Mediterranean Coast and Macro-regional Strategies Week, evento dedicato alla cooperazione regionale e allo sviluppo sostenibile.

«Siamo immensamente orgogliosi di tutti i partecipanti. Lo spirito imprenditoriale e le competenze dimostrate provano che i giovani delle nostre regioni sono un vero driver di cambiamento», ha dichiarato Tanja Kožuh, direttrice del Primorska Technology Park di Nova Gorica, capofila internazionale del programma POPRI.