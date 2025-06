Cosa c’è di vero negli antichi proverbi friulani sul tempo? Un incontro per scoprirlo

Un incontro sulle basi scientifiche dei proverbi friulani sul tempo.

Venerdì 20 giugno alle ore 17:30, in Sala Ajace a Palazzo D’Aronco, si terrà l’incontro “I proverbis furlans sul timp e lis lôr fondis sientifichis”, un evento che propone un affascinante viaggio tra cultura, lingua e scienza.

Promosso dall’ufficio per la lingua friulana del Comune di Udine (Ufici pe Lenghe Furlane dal Comun di Udin), in collaborazione con la Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane e la Società Meteorologica Alpino-Adriatica, l’appuntamento vedrà come protagonisti Dario Giaiotti (Università di Trieste, Arpa FVG) ed Enrico Maiero (OGS – Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), esperti che accompagneranno il pubblico alla scoperta del rapporto tra credenze popolari e fenomeni atmosferici.

Fin dai tempi antichi, il tempo meteorologico ha influenzato profondamente la vita quotidiana dell’uomo. In assenza di strumenti scientifici, le osservazioni della natura e dell’atmosfera hanno dato origine a una serie di modelli interpretativi tramandati oralmente, che nel tempo sono divenuti veri e propri proverbi, radicati nella lingua e nella cultura friulana. Ma cosa c’è di scientifico dietro questi detti? E quali osservazioni li hanno ispirati?

Durante l’incontro, i relatori illustreranno come alcune conoscenze tradizionali, basate sull’esperienza e l’osservazione diretta, trovino oggi riscontro – o confutazione – nelle moderne teorie scientifiche. Un’occasione unica per riscoprire la saggezza popolare alla luce della ricerca meteorologica, e per riflettere sull’importanza del linguaggio come veicolo di trasmissione di conoscenze.

“L’iniziativa – ha spiegato Stefania Garlatti Costa, consigliera comunale delegata a plurilinguismo e identità friulana – è la prima collaborazione dell’Ufficio per la Lingua Friulana del Comune di Udine con la Società Scientifica e Tecnologica Friulana, che da molti anni svolge un importante lavoro, a partire dall’Università del Friuli, per sostenere la produzione scientifica in lingua friulana e aiutare a sviluppare un lessico specialistico adeguato. Seguiranno sicuramente molte altre iniziative, a beneficio di entrambi gli enti e soprattutto di chi ama la divulgazione scientifica ed il friulano”, commenta.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, anche le parole dell’Assessore alla Cultura Federico Pirone: “Capire l’origine dei proverbi e delle credenze popolari è un modo affascinante per riavvicinarsi alla nostra storia e alle radici della nostra cultura. Eventi come questo ci permettono di riconoscere l’intelligenza collettiva di chi ci ha vissuto il nostro territorio prima di noi, lasciandoci un’eredità importante. Da parte nostra l’impegno a guardare al passato con gli occhi del presente”. L’ingresso e la partecipazione all’incontro sono liberi fino a esaurimento posti.