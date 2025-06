Nasce il Premio FVGreen, la sfida tra le migliori idee per la sostenibilità

La 1° edizione del Premio FVGreen per la sostenibilità.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato la prima edizione del Premio FVGreen – Premio Sostenibilità Friuli Venezia Giulia, un’iniziativa innovativa dedicata a valorizzare le buone pratiche ambientali e sostenibili nel territorio. L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessorato alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, nasce in linea con la legge quadro regionale sulla sostenibilità approvata nel 2023, anticipando gli obiettivi del Green Deal europeo di almeno cinque anni.

L’assessore ha spiegato che questo premio non è un’azione isolata, ma parte di un progetto organico per fare della regione un modello di innovazione e tutela ambientale. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato – è dare visibilità e riconoscimento a imprese, enti pubblici, associazioni e cittadini che mettono in campo progetti concreti per migliorare l’ambiente, costruendo il cambiamento dal basso attraverso sinergie territoriali”.

La partecipazione al premio è gratuita e aperta a tutte le realtà con sede legale in Friuli Venezia Giulia che abbiano sviluppato progetti in due ambiti principali: “Risorse idriche” (tutela e gestione sostenibile delle acque, fitodepurazione, idroelettrico a basso impatto) ed “Energia e clima” (energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento climatico).

I concorrenti possono iscriversi fino al 25 luglio 2025 attraverso il sito ufficiale www.premiofvgreen.com, scegliendo una delle categorie dedicate a imprese e startup, enti pubblici e consorzi, o Terzo settore (scuole, associazioni no profit e realtà civiche). Una commissione tecnica indipendente, presieduta da Edo Ronchi, valuterà i progetti in base a criteri di sostenibilità ambientale, impatto sociale, benefici economici, innovazione e replicabilità.

La cerimonia di premiazione della prima edizione si terrà l’8 novembre 2025 al Teatro Verdi di Trieste, dove saranno annunciati sei vincitori principali e dodici riconoscimenti di sostenibilità regionale. I progetti premiati riceveranno targa ufficiale e saranno promossi attraverso i canali istituzionali e mediatici della Regione e della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, partner dell’iniziativa.

Per maggiori dettagli e il bando completo è possibile consultare il sito www.premiofvgreen.com.